Importante riconoscimento per Roberto Gallo, titolare del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna, premiato al Teatro Politeama di Catanzaro in occasione della XXI edizione del “Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”, promosso dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del sistema camerale calabrese e ha l’obiettivo di valorizzare imprese, lavoratori e realtà produttive che, con impegno costante, innovazione e spirito di sacrificio, contribuiscono alla crescita economica e sociale del territorio. Nel corso della cerimonia vengono premiate diverse categorie, tra cui imprese storiche, realtà longeve con oltre 50 anni di attività, esportatori benemeriti e giovani imprese innovative, in un ampio riconoscimento dedicato all’intero tessuto produttivo regionale.

Tra i protagonisti di questa edizione anche Roberto Gallo, premiato per il percorso imprenditoriale portato avanti alla guida del Riva, realtà che negli anni si è affermata come punto di riferimento per qualità, professionalità e attenzione al cliente. Il riconoscimento assume un valore particolare perché celebra non solo il risultato economico, ma anche la continuità e la capacità di creare valore sul territorio attraverso il lavoro quotidiano.

«Ricevere questo premio è un’emozione profonda e un riconoscimento che condivido con tutto il mio staff», ha dichiarato Roberto Gallo. «Il Riva è il risultato di anni di impegno, sacrifici e passione. Ogni giorno lavoriamo con l’obiettivo di crescere, migliorare e rappresentare al meglio la nostra terra. Questo premio ci spinge a fare ancora di più e a guardare al futuro con determinazione». La cerimonia al Politeama ha così celebrato non solo i singoli riconoscimenti, ma anche il valore dell’impresa come motore di sviluppo e coesione sociale, in una giornata dedicata all’eccellenza produttiva calabrese e alla cultura del lavoro.