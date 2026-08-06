La regione si conferma tra le più dinamiche: terza per velocità di riduzione della stagionalità e prima al Sud. Lo studio Teha Group evidenzia crescita dei visitatori, boom degli aeroporti e l'impatto degli investimenti sulla competitività del territorio

Tra il 2024 e il 2025 la Calabria si colloca al terzo posto tra le Regioni italiane, e al primo tra quelle del Sud, per velocità di riduzione della stagionalità turistica. È quanto emerge dall'anteprima dello studio realizzato da Teha group (The European House - Ambrosetti) “L'impatto delle politiche e degli investimenti in destination marketing sull'attrattività e competitività territoriale: il caso Calabria”, presentato nel corso di una conferenza stampa a Falerna (CZ) alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e dell'assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese.

Nel 2026 la Calabria è in testa tra le regioni italiane per crescita delle registrazioni di turisti, con le registrazioni totali che crescono del 10,5% (+4,4% media italiana), mentre quelle straniere aumentano del 23,2% (6,5% media italiana).

Quanto ai dati di traffico aereo, viene spiegato nell'anteprima dello studio di Teha group, nel 2025 tutti e tre gli aeroporti calabresi crescono ben oltre la media del Sud Italia (+5%) e nazionale (+5%), con Reggio Calabria al primo posto (+56,8% per 986mila passeggeri transitati). Crotone si posiziona al terzo posto per crescita dei viaggiatori (+24,2% con 343mila passeggeri); mentre con 3,1 milioni di passeggeri Lamezia Terme è il principale aeroporto calabrese per volumi di traffico e l'ottavo del Sud Italia.

Nel 2025 ha registrato una crescita del 12,3%, collocandosi al quarto posto per crescita dei passeggeri tra gli aeroporti del Mezzogiorno. Rispetto al 2021 i flussi passeggeri degli aeroporti di Reggio Calabria, Crotone e Lamezia Terme hanno raggiunto livelli pari rispettivamente a x6,9, x3,5 e x1,8 volte quelli iniziali. Lo studio completo sarà presentato il 5 ottobre 2026 a Reggio Calabria, nell'ambito di una delle tappe annuali dell'iniziativa 'Verso Sud' di Teha Group.