Dai dati emerge una nazione non solo più povera, ma anche più spaccata: da una parte chi accumula ricchezza e consolida sicurezza, dall’altra chi vive in equilibrio precario. In mezzo, un ceto medio che si assottiglia e perde peso sociale

C’è un’Italia che lavora e produce. E paga tutto. La cosa più triste è che quella Italia poi si scopre povera. Non povera in senso statistico, ma povera nella vita quotidiana. Perché quando il salario finisce già al 20 del mese, quando le bollette diventano un pensiero fisso, quando anche una spesa imprevista manda in crisi un bilancio familiare già fragile, allora ci si scopre improvvisamente poveri. Poveri e impotenti.

Il nuovo quadro tracciato dall’Eurispes è una fotografia che non lascia margini di interpretazione: oltre sei italiani su dieci (62,1%) dichiarano di non arrivare serenamente a fine mese. Non è più un fenomeno marginale, ma una condizione diffusa, trasversale.

E mentre una larga parte del Paese stringe i conti fino all’osso, l’altra metà dell’Italia si allontana. Sempre di più.

Il dato sulla ricchezza è ancora più netto e spietato: il 10% più ricco degli italiani detiene il 59,9% della ricchezza nazionale. Una concentrazione che non racconta solo una disuguaglianza, ma una distanza strutturale, quasi cristallizzata. In mezzo, un ceto medio sempre più schiacciato, sempre più esposto, sempre meno protetto. E sempre più povero.

Il ceto medio che scivola: la grande trasformazione silenziosa

La vera notizia, forse, non è la povertà in sé, ma ciò che sta accadendo al ceto medio italiano. Per decenni considerato l’asse portante del Paese, oggi appare come la fascia più fragile.

Chi lavora, chi ha un reddito stabile, chi dovrebbe essere “al sicuro”, è invece sempre più spesso costretto a una gestione di emergenza permanente: si attinge ai risparmi, si rinviano spese, si riducono consumi essenziali. La stabilità economica è diventata una condizione intermittente.

Il risultato è una nuova normalità: non si programma più il futuro, si gestisce il presente.

E si rinuncia sempre più al ristorante, a un viaggio, addirittura a qualcosa di essenziale.

Dietro questa crisi diffusa c’è una dinamica che l’Italia non riesce a invertire da anni: i redditi non crescono quanto il costo della vita.

Energia, alimentari, servizi, affitti: tutto aumenta. Ma i salari restano fermi o crescono troppo lentamente per compensare l’erosione del potere d’acquisto.

Non è una crisi improvvisa, è una deriva lenta. Ed è proprio questa lentezza a renderla più pericolosa: si insinua nelle abitudini, cambia i consumi, modifica le aspettative.

Il Sud: dove la crisi diventa struttura

Nel Mezzogiorno il quadro non cambia natura, ma intensità.

Qui la difficoltà economica non è solo una fase, ma spesso una condizione permanente. I salari medi più bassi, la precarietà diffusa, la disoccupazione giovanile e l’economia informale rendono più difficile ogni tentativo di stabilità.

Nel Sud, “arrivare a fine mese” non è il problema più grande: il problema è costruire un mese dopo l’altro una prospettiva di vita.

E mentre il Nord assorbe forza lavoro e competenze, il Mezzogiorno continua a perdere capitale umano. Una fuga che non è più emergenza, ma sistema. Lo spopolamento sta uccidendo le speranze del Sud.

L’Italia che emerge dai dati Eurispes non è solo più povera. È più divisa.

Da una parte chi accumula ricchezza e consolida sicurezza. Dall’altra chi vive in equilibrio precario, tra lavoro, debito e rinunce. In mezzo, un ceto medio che si assottiglia e perde peso sociale.

Il rischio non è soltanto economico. È politico e sociale: quando la distanza tra le condizioni di vita diventa troppo ampia, si incrina la fiducia nel sistema, si indebolisce la coesione, si alimenta il senso di esclusione.

Un Paese può reggere le disuguaglianze. Ma non all’infinito.

E l’Italia, oggi, sembra essere arrivata proprio lì: nel punto in cui i numeri non sono più statistiche, ma vite quotidiane.