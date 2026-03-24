Segnali di crescita per il settore vinicolo calabrese. A margine dell'incontro sul Concours mondial de Bruxelles (Cmb), l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, ha illustrato i dati relativi alla produzione e all'export: «C'è sicuramente, dopo alcune questioni dovute a problematiche di natura ambientale, un aumento nella produzione. Credo che si sfioreranno i 20 milioni di bottiglie, siamo partiti da 15 milioni di bottiglie degli anni passati».

Secondo Gallo, alla crescita quantitativa si affianca anche una maggiore presenza sui mercati: «C'è una maggiore riconoscibilità e una maggiore capacità di piazzare sul mercato i nostri vini con prezzi che via via stanno aumentando». Un andamento che, ha aggiunto, si riflette anche sulla soddisfazione dei produttori: «I nostri produttori sono soddisfatti e questo è il motivo per il quale continuiamo ad insistere su questa azione».

L'assessore ha quindi richiamato i dati economici più ampi: «I dati sull'export ci dicono che dal 2021, quando eravamo a 465 milioni, siamo passati al miliardo e 31 milioni nel 2025». In crescita anche il Pil regionale: «Da 31 miliardi nel 2021 a 39 miliardi nel 2025, e certamente - osserva - il settore vinicolo avrà fatto la sua piccola parte».