La sperimentazione finanziata da Arsac passa alla fase in mare, a San Nicola Arcella, con bottiglie e fragranze accompagnate dai sub fino al fondale

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Per il progetto “Sinus Underwater Wines”, promosso dall’imprenditore Antonio De Luca con la collaborazione di Salvatore Pisciotti e Marco Vittorino, arriva la fase operativa in mare.

La sperimentazione, sostenuta e finanziata da ARSAC, presentata lo scorso marzo in Calabria e il 13 maggio in occasione di TuttoFood Milano, entra ora nel vivo.

Mercoledì 27 maggio, a partire dalle ore 9.00, sulla spiaggia di San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, prenderà il via il cantinamento sottomarino, che coinvolgerà prodotti di diversa natura: vino fermo, metodo classico, passiti, birra, liquori e, per la prima volta al mondo, un profumo, segnando un passaggio inedito e di grande valore simbolico nell’utilizzo del mare come spazio di trasformazione sensoriale.

Numerose le aziende che hanno aderito alla sperimentazione. Per il comparto vinicolo partecipano le cantine Librandi, Spadafora, Lento, Ferrocinto, Serracavallo, Lombardo, Casa Comerci e Cantine Benvenuto; Birra Cala per il settore brassicolo, Spirito Alchemico per la sezione spirits e il profumo Lumen Maris Underwater Parfum.

Le operazioni partiranno dalla spiaggia, dove la gabbia verrà riempita manualmente con le bottiglie. Successivamente si raggiungerà il largo, nel Golfo di San Nicola Arcella, alle porte dell’Arcomagno. A quel punto inizierà la fase di cantinamento vero e proprio, con i sub che “scorteranno” i prodotti fino al fondale.

L’acqua diventerà un frigorifero naturale, capace di garantire temperatura e condizioni costanti senza alcuno spreco energetico, rendendo il processo naturalmente sostenibile. Inoltre, i micro movimenti delle correnti marine culleranno le bottiglie nel tempo.

Alle ore 12.30, al Lido “Nettuno”, è in programma una conferenza stampa alla quale interverranno l’imprenditore Antonio De Luca, il sindaco di San Nicola Arcella Eugenio Madeo, il sindaco di Praia a Mare Antonino De Lorenzo, il dirigente ARSAC Michelangelo Bruno Bossio e il responsabile promozione di ARSAC Gennaro Convertini.

Saranno presenti all’incontro con i giornalisti anche le aziende protagoniste di questa esperienza.