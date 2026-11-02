I giovani in piazza e il potere che non ascolta

La contestazione al senatore e segretario regionale del Pd calabrese davanti a Montecitorio rivela una sfiducia che ormai non distingue più tra maggioranza e opposizione. Autotrasportatori, agricoltori e tassisti chiedono risposte concrete, mentre il Governo è chiamato a confrontarsi con le difficoltà del Paese e a chiarire le proprie priorità, anche rispetto agli ulteriori impegni finanziari per l’Ucraina.
Chi lascia la Calabria non perde il legame con la propria terra: porta con sé competenze, esperienze e relazioni preziose. Per favorire il ritorno servono lavoro, servizi efficienti, infrastrutture moderne e una politica capace di trasformare le radici in futuro. Salvare l’albero della vita è una responsabilità collettiva e politica
Dalla Calabria è partita una mobilitazione che si è estesa al Mezzogiorno, mentre gran parte dell'informazione nazionale ha riservato alla vicenda un'attenzione insufficiente. LaC Network ha seguito le manifestazioni fin dal primo giorno con otto postazioni, dirette televisive e tre troupe impegnate anche durante la notte. Una scelta editoriale che rivendica il diritto del Sud a essere raccontato.
Dalle mobilitazioni allo spopolamento fino al lavoro che manca e alle imprese che chiudono. I numeri raccontano una regione che perde abitanti e opportunità. Non bastano risorse e annunci: serve una strategia politica per rilanciare l’economia e restituire un futuro a chi vuole restare
Dopo tre anni di Concertone sulla tv di Stato e l’ipotesi del Biscione a Cosenza, la Calabria può puntare oltre la vetrina televisiva: cinque città, piazze e teatri uniti in un grande evento per valorizzare artisti locali, giovani e professionalità del territorio
Mentre si discute di chi dovrebbe entrare in un’aula, un paese invecchia e perde abitanti. Mentre si cerca un nemico nel diverso, cambiano tecnologia, economia e equilibri globali. Il problema non è chi arriva, ma la difficoltà di comprendere il mondo che cambia
Ogni settembre l’appello ricomincia, ma sono sempre di più i posti che restano vuoti nelle classi. Dietro la denatalità ci sono paesi che si spopolano, famiglie che mancano e giovani costretti a partire. Ma l’emergenza riguarda anche lettura e comprensione: demografia e cultura sono due facce dello stesso problema
Dai giovani che lasciano il Paese all’odio che torna nel dibattito pubblico, fino alle sfide dell’intelligenza artificiale. Il rischio più grande non è solo ciò che accade, ma la velocità con cui smettiamo di considerarlo intollerabile
Caldo record, siccità, bombe d’acqua e alluvioni: il clima impazzito è la nostra nuova realtà. Non è solo un problema ambientale, ma anche di economia e salute. E la sfida è passare dall’emergenza alla prevenzione
La Calabria ha bellezza, cultura, borghi, parchi e mare, ma continua a concentrare il turismo in pochi mesi e lungo le coste. Per trasformare questa ricchezza in sviluppo servono servizi, infrastrutture e un’offerta capace di valorizzare i territori tutto l’anno
Tra caro carburanti, presenze sotto le aspettative e un’offerta ancora frammentata, la regione deve trasformare bellezza e tradizioni in una strategia duratura. L’esempio di Caccuri dimostra che continuità, identità e programmazione possono fare la differenza
Cinquanta minuti di attesa sull'asfalto rovente di luglio. L'incidente che ha coinvolto una 23enne a Vibo Valentia riporta al centro il tema dei soccorsi nella regione. Perché i calabresi non chiedono trattamenti speciali, ma di poter contare su un'assistenza tempestiva quando è in gioco la vita
Da troppo tempo la politica misura il proprio successo con il calendario elettorale. Conta i giorni che separano dalla prossima campagna. Non gli anni che separano una generazione dalla successiva. Così si preferisce inaugurare piuttosto che progettare. Tagliare un nastro anziché costruire una strategia
Le feste per le vittorie elettorali contrastano con le difficoltà quotidiane della regione: sanità, spopolamento, infrastrutture e lavoro. Governare significa affrontare i problemi dei cittadini con serietà e concretezza. Solo risultati tangibili daranno un motivo autentico per festeggiare
Il pontefice richiama l'Occidente a mettere la dignità della persona davanti agli interessi politici. Il suo messaggio attraversa i temi delle migrazioni, della memoria storica e della pace, invitando a non dimenticare che dietro ogni confine esistono storie e speranze
Nonostante alcuni segnali positivi sul fronte economico, la fuga dei giovani resta la grande emergenza (160mila negli ultimi anni). Servono strategie concrete per consentire ai nostri ragazzi di restare e costruire il proprio domani qui
Dalle ultime Comunali due episodi che lasciano ben sperare: a Castrovillari Ernesto Bello dona fiori ad Anna De Gaio, a Cirò Marina Mariagrazia Panebianco affida la delega alla Gentilezza a un giovane assessore. Quando il rispetto vince sull’umiliazione dell’avversario
Waseem, Amin, Safi e Ismat non sono soltanto protagonisti di una cronaca feroce. La loro morte riapre il dibattito sullo sfruttamento dei braccianti e sul valore della dignità umana: quello che dimentichiamo troppo spesso
Ormai i numeri sono diventati un destino che si compie nell’indifferenza generale: tacciono la politica regionale, le istituzioni, l’informazione nazionale. Se la questione non diventa da subito una priorità strategica, il Paese rischia di crollare