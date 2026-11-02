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Editoriali

I giovani in piazza e il potere che non ascolta

L’editoriale del nostro direttore responsabile Franco Laratta su quando avvenuto in queste settimane: i giovani e la piazza. Con il potere istituzionale che, spesso, non ascolta le loro istanze.

2 novembre, 2026
L’editoriale

La 'ndrangheta, la giustizia e la caciara della politica: in Calabria è il momento di lasciare lavorare i magistrati

L'operazione Ginestra non può diventare terreno di scontro tra partiti e tifoserie. La lotta alla criminalità organizzata merita rispetto, così come la presunzione di innocenza di ogni indagato
La 'ndrangheta, la giustizia e la caciara\u00A0della politica: in Calabria è il momento di lasciare lavorare i magistrati\n
La protesta

La rabbia travolge anche chi non governa: il caso Irto è il segnale di un’Italia esasperata che Meloni non può ignorare

La contestazione al senatore e segretario regionale del Pd calabrese davanti a Montecitorio rivela una sfiducia che ormai non distingue più tra maggioranza e opposizione. Autotrasportatori, agricoltori e tassisti chiedono risposte concrete, mentre il Governo è chiamato a confrontarsi con le difficoltà del Paese e a chiarire le proprie priorità, anche rispetto agli ulteriori impegni finanziari per l’Ucraina.
Franco Gemoli
La rabbia travolge anche chi non governa: il caso Irto è il segnale di un’Italia esasperata che Meloni non può ignorare\n
L'editoriale

La Calabria ha ancora radici vive, ma rischia di perdere il futuro: basta promesse, ora serve agire

Chi lascia la Calabria non perde il legame con la propria terra: porta con sé competenze, esperienze e relazioni preziose. Per favorire il ritorno servono lavoro, servizi efficienti, infrastrutture moderne e una politica capace di trasformare le radici in futuro. Salvare l’albero della vita è una responsabilità collettiva e politica
Domenico Maduli*
La Calabria ha ancora radici vive, ma rischia di perdere il futuro: basta promesse, ora serve agire\n
Giovani protagonisti

Le intelligenze del futuro siete voi

Un pomeriggio di confronto con trenta giovani collaboratori. Le loro idee diventano i progetti di LaC. E a realizzarli saranno loro
Domenico Maduli*
Le intelligenze del futuro siete voi\n

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Fioroni in Calabria: «Democrazia in terapia intensiva»

1 novembre 2026
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1 novembre 2026
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Fioroni in Calabria: «Democrazia in terapia intensiva»

1 novembre 2026
Ore 12:30
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Politica

Idm rinnova l'alleanza con la Lega

1 novembre 2026
Ore 12:30
Idm rinnova l'alleanza con la Lega
In prima linea

La protesta ignorata dai grandi riflettori: LaC sceglie di esserci e dare voce alla Calabria che lotta e chiede ascolto

Dalla Calabria è partita una mobilitazione che si è estesa al Mezzogiorno, mentre gran parte dell'informazione nazionale ha riservato alla vicenda un'attenzione insufficiente. LaC Network ha seguito le manifestazioni fin dal primo giorno con otto postazioni, dirette televisive e tre troupe impegnate anche durante la notte. Una scelta editoriale che rivendica il diritto del Sud a essere raccontato.
Franco Laratta
19 ottobre 2026
Ore 04:15
La protesta ignorata dai grandi riflettori: LaC sceglie di esserci e dare voce alla Calabria che lotta e chiede ascolto\n
L’editoriale

Dalle proteste ai giovani che vanno via: la Calabria non rischia di fermarsi, si è già fermata

Dalle mobilitazioni allo spopolamento fino al lavoro che manca e alle imprese che chiudono. I numeri raccontano una regione che perde abitanti e opportunità. Non bastano risorse e annunci: serve una strategia politica per rilanciare l’economia e restituire un futuro a chi vuole restare
Franco Laratta
18 ottobre 2026
Ore 04:15
Dalle proteste ai giovani che vanno via: la Calabria non rischia di fermarsi, si è già fermata\n
L’editoriale

Capodanno in Calabria, da Rai a Mediaset: e se sul palco salissero finalmente i suoi talenti?

Dopo tre anni di Concertone sulla tv di Stato e l’ipotesi del Biscione a Cosenza, la Calabria può puntare oltre la vetrina televisiva: cinque città, piazze e teatri uniti in un grande evento per valorizzare artisti locali, giovani e professionalità del territorio
Franco Laratta
11 ottobre 2026
Ore 04:15
Capodanno in Calabria, da Rai a Mediaset: e se sul palco salissero finalmente i suoi\u00A0talenti?\n
Nuovi equilibri

Abbiamo paura dell’uomo nero, intanto tutto cambia sopra le nostre teste. E i cinesi stanno comprando il mondo intero

Mentre si discute di chi dovrebbe entrare in un’aula, un paese invecchia e perde abitanti. Mentre si cerca un nemico nel diverso, cambiano tecnologia, economia e equilibri globali. Il problema non è chi arriva, ma la difficoltà di comprendere il mondo che cambia
L.F.
30 settembre 2026
Ore 04:30
Abbiamo paura dell’uomo nero, intanto tutto cambia sopra le nostre teste. E\u00A0i cinesi stanno comprando il mondo intero\n
L’editoriale

Basta volgarità e inganni elettorali, la politica ha smarrito la misura e rischia di perdere la fiducia degli elettori

Dalle suppletive di Reggio Calabria fino al Governo nazionale le campagne elettorali sono diventate un mercato di insulti, ma anche di promesse senza fondamento. A uscirne sconfitta è la democrazia
Franco Laratta
27 settembre 2026
Ore 04:15
Basta volgarità e inganni elettorali, la politica\u00A0ha smarrito la misura e rischia di perdere la fiducia degli elettori\n
L’editoriale

I banchi vuoti raccontano la Calabria che perde futuro: ecco perché non possiamo più far finta di niente

Ogni settembre l’appello ricomincia, ma sono sempre di più i posti che restano vuoti nelle classi. Dietro la denatalità ci sono paesi che si spopolano, famiglie che mancano e giovani costretti a partire. Ma l’emergenza riguarda anche lettura e comprensione: demografia e cultura sono due facce dello stesso problema
Franco Laratta
20 settembre 2026
Ore 04:15
I\u00A0banchi vuoti raccontano la Calabria che perde futuro: ecco perché non possiamo più far finta di niente\n
L’editoriale

Dal caldo che soffoca alle stragi lungo le strade: l’emergenza del nostro tempo è che ci stiamo abituando al peggio

Dai giovani che lasciano il Paese all’odio che torna nel dibattito pubblico, fino alle sfide dell’intelligenza artificiale. Il rischio più grande non è solo ciò che accade, ma la velocità con cui smettiamo di considerarlo intollerabile
Franco Laratta
13 settembre 2026
Ore 04:15
Dal caldo che soffoca\u00A0alle stragi lungo le strade: l’emergenza del nostro tempo è che ci stiamo abituando al peggio\n
L’editoriale

La Terra è cambiata. Ora tocca al Paese dimostrare di essere pronto: Calabria ad alto rischio

Caldo record, siccità, bombe d’acqua e alluvioni: il clima impazzito è la nostra nuova realtà. Non è solo un problema ambientale, ma anche di economia e salute. E la sfida è passare dall’emergenza alla prevenzione
Franco Laratta
30 agosto 2026
Ore 04:15
La Terra è cambiata. Ora tocca al Paese\u00A0dimostrare di essere pronto: Calabria ad alto rischio
L’editoriale

È il momento di dare un futuro al turismo calabrese prima che sia troppo tardi: serve una strategia capace di creare sviluppo

La Calabria ha bellezza, cultura, borghi, parchi e mare, ma continua a concentrare il turismo in pochi mesi e lungo le coste. Per trasformare questa ricchezza in sviluppo servono servizi, infrastrutture e un’offerta capace di valorizzare i territori tutto l’anno
Franco Laratta
23 agosto 2026
Ore 04:15
È il momento di dare un futuro al turismo calabrese\u00A0prima che sia troppo tardi: serve una strategia capace di creare\u00A0sviluppo\n
L’editoriale

Calabria, un’estate da dimenticare. Ma il turismo non può più aspettare

Tra caro carburanti, presenze sotto le aspettative e un’offerta ancora frammentata, la regione deve trasformare bellezza e tradizioni in una strategia duratura. L’esempio di Caccuri dimostra che continuità, identità e programmazione possono fare la differenza
Franco Laratta
16 agosto 2026
Ore 04:15
Calabria, un’estate da dimenticare. Ma il turismo non può più aspettare\n
L’editoriale

Turismo, la Calabria non può più vivere di illusioni: il vero sviluppo si misura dopo l’estate

Tra stagionalità, lavoro precario e territori ancora marginali, la vera sfida è trasformare arrivi e presenze in ricchezza stabile e opportunità capaci di restare sul territorio anche dopo agosto
Franco Laratta
9 agosto 2026
Ore 07:09
Turismo, la Calabria non può più vivere di illusioni:\u00A0il vero sviluppo si misura dopo l’estate\n
L’editoriale

Quei cinquanta minuti che condannano la Calabria: il dramma di Andrea simbolo della sanità che tradisce i cittadini

Cinquanta minuti di attesa sull'asfalto rovente di luglio. L'incidente che ha coinvolto una 23enne a Vibo Valentia riporta al centro il tema dei soccorsi nella regione. Perché i calabresi non chiedono trattamenti speciali, ma di poter contare su un'assistenza tempestiva quando è in gioco la vita
Franco Laratta
1 agosto 2026
Ore 04:15
Quei cinquanta minuti che condannano la Calabria: il dramma di Andrea simbolo della sanità che tradisce i cittadini\n
L’editoriale

La Calabria al bivio tra eterna emergenza e programmazione: ora è chiamata a costruire il futuro, non solo a rincorrerlo

Da troppo tempo la politica misura il proprio successo con il calendario elettorale. Conta i giorni che separano dalla prossima campagna. Non gli anni che separano una generazione dalla successiva. Così si preferisce inaugurare piuttosto che progettare. Tagliare un nastro anziché costruire una strategia
Franco Laratta
26 luglio 2026
Ore 04:15
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Le democrazie non muoiono con un golpe: si svuotano lentamente quando i cittadini smettono di crederci

Astensione, personalizzazione del potere, Parlamento indebolito e politica degli slogan: così le democrazie rischiano di perdere la loro sostanza senza essere formalmente abolite
Franco Laratta
19 luglio 2026
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Meno cortei e più responsabilità: la Calabria non ha bisogno di vincitori, ma di buoni amministratori

Le feste per le vittorie elettorali contrastano con le difficoltà quotidiane della regione: sanità, spopolamento, infrastrutture e lavoro. Governare significa affrontare i problemi dei cittadini con serietà e concretezza. Solo risultati tangibili daranno un motivo autentico per festeggiare
Franco Laratta
12 luglio 2026
Ore 04:15
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Non è contro Trump, è a favore dell'uomo: il valore dell'accoglienza nella lezione di Papa Leone XIV

Il pontefice richiama l'Occidente a mettere la dignità della persona davanti agli interessi politici. Il suo messaggio attraversa i temi delle migrazioni, della memoria storica e della pace, invitando a non dimenticare che dietro ogni confine esistono  storie e speranze
Franco Laratta
5 luglio 2026
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Per Bankitalia la Calabria cresce ma sta perdendo il suo futuro: senza una strategia per lo spopolamento rischia il crollo

Nonostante alcuni segnali positivi sul fronte economico, la fuga dei giovani resta la grande emergenza (160mila negli ultimi anni). Servono strategie concrete per consentire ai nostri ragazzi di restare e costruire il proprio domani qui

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La politica delle rose, i gesti di Castrovillari e Cirò Marina: quando il rispetto vale più di mille slogan

Dalle ultime Comunali due episodi che lasciano ben sperare: a Castrovillari Ernesto Bello dona fiori ad Anna De Gaio, a Cirò Marina Mariagrazia Panebianco affida la delega alla Gentilezza a un giovane assessore. Quando il rispetto vince sull’umiliazione dell’avversario
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14 giugno 2026
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Avevano nomi e speranze, non erano «i bangla»: la strage di Amendolara e la nostra indifferenza

Waseem, Amin, Safi e Ismat non sono soltanto protagonisti di una cronaca feroce. La loro morte riapre il dibattito sullo sfruttamento dei braccianti e sul valore della dignità umana: quello che dimentichiamo troppo spesso
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7 giugno 2026
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L’inverno demografico: il Sud si spopola e diventa sempre più povero. Ma ciò che spaventa davvero è il silenzio

Ormai i numeri sono diventati un destino che si compie nell’indifferenza generale: tacciono la politica regionale, le istituzioni, l’informazione nazionale. Se la questione non diventa da subito una priorità strategica, il Paese rischia di crollare
Franco Laratta
31 maggio 2026
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