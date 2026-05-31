Ormai i numeri non sono più solo statistiche. Sono diventati il nostro destino. Un destino che si sta spegnendo nell’indifferenza generale.

La quarta puntata del format “I giorni della storia”, interamente dedicata allo spopolamento del Sud e seguita da circa 200.000 telespettatori, ha messo in luce la necessità di trasformare una curva demografica in una domanda politica e civile non più rinviabile.

Da anni LaC insiste su questa emergenza, nella piena consapevolezza che non potrà esserci sviluppo, né crescita, né vera occupazione se il Sud continuerà a morire, se la Calabria perderà centinaia di migliaia di abitanti e se l’Italia diventerà sempre più un paese di soli anziani.

Diciamo questo sulla base dei dati: il Mezzogiorno ha perso, negli ultimi vent’anni, oltre un milione di abitanti. Tra il 2022 e il 2024 circa 175.000 giovani hanno lasciato il Sud. La Calabria, secondo le proiezioni Svimez, è tra le regioni più esposte: subirà una lenta ma costante riduzione della popolazione, destinata nei prossimi decenni a modificare radicalmente il volto della regione.

Sempre secondo il Rapporto Svimez 2025, tra il 2021 e il 2024 nel Mezzogiorno si è creato quasi mezzo milione di posti di lavoro, anche grazie al Pnrr e agli investimenti pubblici. Eppure l’esodo non si è fermato: ha continuato a svuotare il Sud di competenze e di futuro. La metà dei giovani che lasciano il Mezzogiorno è laureata. Le migrazioni dei laureati comportano una perdita secca stimata in quasi 8 miliardi di euro l’anno per l’economia meridionale (fonte: Svimez).

C’è di più: i salari reali calano e nel Sud la povertà lavorativa ha raggiunto nel 2024 il 19,4%, quasi tre volte il livello del Centro‑Nord. Non basta avere un lavoro per uscire dalla povertà: pesano i bassi salari, i contratti precari, il lavoro part‑time imposto e famiglie con pochi percettori di reddito.

Nel corso della puntata de “I giorni della storia” sono emersi numerosi esempi concreti: esperienze di piccoli comuni che provano a resistere e testimonianze simboliche, come il saluto in greco antico del sindaco di Bova. Segni di identità e di resistenza che, tuttavia, non bastano a invertire una tendenza strutturale.

La Calabria e il Mezzogiorno stanno entrando in una fase storica in cui la perdita di popolazione non è più ciclica ma permanente. Ci siamo già avviati verso una regressione irreversibile: meno giovani, meno competenze, meno imprese, meno servizi. E quindi meno futuro.

Eppure ciò che più colpisce non è soltanto la gravità dei numeri. È il silenzio ossessivo, diffuso, generalizzato. È come se il tema spaventasse a tal punto da essere ignorato.

Gravissimo è il silenzio della politica nazionale, che continua a trattare la questione demografica come un effetto collaterale e non come una priorità strategica del Paese. Si ignora la gravità del dato: l’Italia è già oggi uno dei paesi più anziani al mondo.

C’è poi il silenzio della politica regionale, spesso schiacciata dall’emergenza quotidiana e priva di una visione di lungo periodo. Silenzio delle istituzioni, incapaci di immaginare una risposta organica. E silenzio della grande informazione nazionale, occupata a seguire polemiche e scacchieri elettorali anziché raccontare che una parte del Paese sta perdendo il suo capitale umano.

Negli ultimi due anni LaC ha costruito una narrazione documentata sullo spopolamento e sulla crisi demografica del Sud. Ma questa attenzione editoriale non ha ancora trovato un corrispettivo nella politica. Ed è qui il nodo più grave.

Perché, mentre si discute di tutto il resto, si evita di affrontare il fatto che parte del Paese sta perdendo il futuro. Una perdita che pesa non solo in termini numerici ma soprattutto in termini di crescita potenziale e coesione sociale.

I numeri non sono più un avvertimento: sono una traiettoria. Una traiettoria che rischia di trasformarsi in una direzione senza ritorno.

Serve una reazione rapida e articolata: non slogan, ma un piano nazionale per il Mezzogiorno con obiettivi misurabili, risorse certe e tempi definiti; politiche per trattenere i giovani e attrarre competenze; investimenti, servizi essenziali, scuole e sanità; misure fiscali e contrattuali per contrastare la povertà lavorativa. Serve poi un potente intervento pubblico-privato per massicci investimenti sull’innovazione.

In buona sostanza: se la questione demografica non diventa da subito una priorità strategica del Paese, il Paese rischia di crollare.

E non è un’esagerazione.