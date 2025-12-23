Nella puntata condotta da Pier Paolo Cambareri intervista al sindaco del capoluogo bruzio chiamato a tracciare un consuntivo politico e amministrativo dell’azione di governo comunale a circa un anno e mezzo dalla conclusione naturale del mandato. Appuntamento alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre
Tutti gli articoli di Format LaC Tv
PHOTO
Cosenza al centro di Dentro la Notizia per un bilancio di fine anno che è anche una riflessione sul presente e sul futuro della città. Ospite del format condotto da Pier Paolo Cambareri, sarà il sindaco del capoluogo bruzio, Franz Caruso, sindaco del capoluogo bruzio, chiamato a tracciare un consuntivo politico e amministrativo dell’azione di governo comunale, a circa un anno e mezzo dalla conclusione naturale del mandato (fu eletto a ottobre 2021 ma è intervenuta una proroga di oltre 6 mesi per 2000 comuni italiani i cui sindaci sono stati eletti in piena era Covid).
Un confronto diretto che parte dai fatti: le opere realizzate, i cantieri aperti, le scelte compiute e quelle rimandate, ma anche le tensioni emerse nelle ultime settimane in Consiglio comunale, le polemiche sui concorsi pubblici e il tema della stabilità della maggioranza. Al centro, il metodo di governo rivendicato dal primo cittadino, il rapporto con i partiti che lo hanno sostenuto nel 2021 e la sua “doppia disponibilità”: concorrere alla presidenza della Provincia e, se la coalizione lo riterrà, proseguire il lavoro oltre il 2027.
Nel corso della trasmissione spazio anche ai nodi strutturali della città: la riorganizzazione della macchina comunale, il rilancio del decoro urbano, la gestione dei servizi essenziali, le ricadute occupazionali degli interventi pubblici. Temi che si intrecciano con le grandi partite ancora aperte, a partire dalla sanità e dalla battaglia per l’ospedale cittadino, fino alle infrastrutture strategiche e alla mobilità.
Una puntata che attraverserà l’intero perimetro dell’azione amministrativa, dal piano locale alla dimensione territoriale, per comprendere se Cosenza stia davvero costruendo una visione di città o se alcune opportunità siano rimaste inevase.
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.