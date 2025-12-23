Cosenza al centro di Dentro la Notizia per un bilancio di fine anno che è anche una riflessione sul presente e sul futuro della città. Ospite del format condotto da Pier Paolo Cambareri, sarà il sindaco del capoluogo bruzio, Franz Caruso, sindaco del capoluogo bruzio, chiamato a tracciare un consuntivo politico e amministrativo dell’azione di governo comunale, a circa un anno e mezzo dalla conclusione naturale del mandato (fu eletto a ottobre 2021 ma è intervenuta una proroga di oltre 6 mesi per 2000 comuni italiani i cui sindaci sono stati eletti in piena era Covid).

Un confronto diretto che parte dai fatti: le opere realizzate, i cantieri aperti, le scelte compiute e quelle rimandate, ma anche le tensioni emerse nelle ultime settimane in Consiglio comunale, le polemiche sui concorsi pubblici e il tema della stabilità della maggioranza. Al centro, il metodo di governo rivendicato dal primo cittadino, il rapporto con i partiti che lo hanno sostenuto nel 2021 e la sua “doppia disponibilità”: concorrere alla presidenza della Provincia e, se la coalizione lo riterrà, proseguire il lavoro oltre il 2027.

Nel corso della trasmissione spazio anche ai nodi strutturali della città: la riorganizzazione della macchina comunale, il rilancio del decoro urbano, la gestione dei servizi essenziali, le ricadute occupazionali degli interventi pubblici. Temi che si intrecciano con le grandi partite ancora aperte, a partire dalla sanità e dalla battaglia per l’ospedale cittadino, fino alle infrastrutture strategiche e alla mobilità.

Una puntata che attraverserà l’intero perimetro dell’azione amministrativa, dal piano locale alla dimensione territoriale, per comprendere se Cosenza stia davvero costruendo una visione di città o se alcune opportunità siano rimaste inevase.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.