In prossimità della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, che ricorre il 2 aprile, a Dentro la Notizia ospiteremo l’assessore regionale al Welfare ed all’Inclusione sociale Pasqualina Straface, all’indomani dell’approvazione in Giunta, delle linee guida per l’avvio e il potenziamento dei Centri polivalenti dedicati a giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e disabilità con bisogni complessi. In tutta la Calabria è prevista l’attivazione di 14 presidi, aperti cinque giorni a settimana con il supporto di figure specialistiche e di supporto psicologico.

Interverrà Luigi Lupo, presidente dell’associazione Calcia l’autismo mentre, in collegamento da Reggio Calabria, ascolteremo dalla sede dell’associazione Il volo delle Farfalle, le testimonianze di famiglie e volontari.



Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.