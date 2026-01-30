Le recenti nevicate in Sila, poiché intervallate da bruschi aumenti della temperatura, non sono state sufficienti per consentire una piena e soddisfacente fruibilità delle piste degli impianti di Monte Curcio a Camigliatello, gestiti da Arsac. Per garantire maggiore comfort, nella parte a valle sono stati impiegati anche i cannoni per la produzione della neve artificiale. L’agenzia titolare della cabinovia e del comprensorio sciistico ha annunciato nuovi investimenti per l’acquisto di un numero maggiore di cannoni, di un tipo più efficiente. Questi aspetti saranno illustrati con maggiori dettagli dall’ospite in studio Fulvia Caligiuri, direttrice di Arsac.

Ma la Sila non è solo Camigliatello, o Lorica, ovvero le attività del turismo invernale non sono limitate ai due comprensori attrezzati con cabinovia, rifugi in quota e impianti di risalita. La neve in queste zone, offre panorami mozzafiato ed atmosfere da mille e una notte. Ce ne parlerà Antonello Martino in collegamento da remoto, escursionista e guida ambientale, referente di Cammina Sila, l’organizzazione che conduce gli amanti della montagna nelle ciaspolate nel cuore del Parco Nazionale.

Apriremo infine una finestra sull’arrivo del ministro Salvini nell’area di Melito Porto Salvo, in visita nelle zone colpite dalle mareggiate dei giorni scorsi con il nostro inviato Silvio Cacciatore che potrà entrare in trasmissione grazie all’assistenza tecnica di Antonio Vero.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.