Un approfondimento sui rischi legati alla gestione dei dati sensibili, tra cybercrime, phishing e truffe online, con il contributo di forze dell’ordine ed esperti per accrescere la consapevolezza dei cittadini. Appuntamento alle 13 su LaC Tv e in streaming su LaC Play

Il 28 gennaio si celebra in Europa il Data Protection Day. Si tratta di una giornata dedicata alla promozione di processi di consapevolezza dei cittadini in merito all’importanza della correttezza nella gestione dei dati sensibili, nell’ottica allargata della tutela della privacy e delle proprie informazioni personali poiché il loro uso distorto da parte di menti criminali, può generare reati informatici con gravi conseguenze sulla sicurezza.

Sarà l’occasione per un approfondimento di fenomeni come la cyber security, il cyber bullismo, il revenge porn. Ma anche del phishing, ovvero dell’invio di mail apparentemente provenienti da canali sicuri, del tutto identici a quelli di circuiti bancari e postali ufficiali, costruiti con l’intenzione di carpire le password dei nostri conti correnti per entrarvi abusivamente e svuotarli. Questo universo è in continua evoluzione, che vede le istituzioni, la magistratura e le forze dell’ordine impegnate congiuntamente nel perseguire le attività ingannevoli, mentre i pirati informatici progrediscono nell’impiegare tecniche sempre più sofisticate per perpetrare truffe o altri illeciti che hanno per le vittime, conseguenze anche drammatiche.

Dal rapporto sullo Stato della Privacy 2026 recentemente pubblicato da ISACA - Information Systems Audit and Control Association, emergono peraltro le contraddizioni delle disparità normative e di regolamentazione della gestione dei fenomeni informatici tra i diversi Stati. Per cui si moltiplicano gli abusi sulla gestione e diffusione di dati sensibili perpetrati in Paesi la cui legislazione ed il cui impegno nel fronteggiare il problema, non sono ancora all’avanguardia.

Ne parleremo in diretta a Dentro la notizia con l’ispettore della polizia di stato Fabio Ferraro, responsabile della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Cosenza e, in collegamento da Catanzaro, con Elena Mancuso, componente del Direttivo Nazionale ADUSBEF APS. Contributi video raccolti da Bruno Mirante in occasione di un recente convegno del Corecom, con interviste ad Antonio Viscomi e Salvatore Curcio. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.