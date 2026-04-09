I sindacati proclamano lo stop per limitare le aperture nei giorni “rossi”. In studio il segretario Cisl Lavia, in collegamento Vercelli della Filcams Cgil e il sociologo D'Ascola. Appuntamento alle 13 su LaC Tv
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I sindacati hanno proclamato lo sciopero dei dipendenti di supermercati ed esercizi commerciali per le festività di Pasqua e Pasquetta, oltre che in altre date segnate in rosso sul calendario, vale a dire il 25 aprile, il primo maggio, il 2 giugno.
In questo modo le organizzazioni dei lavoratori intendono richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di regolamentare l’apertura e la chiusura delle attività di vendita al pubblico in determinati giorni dell’anno, anche per restituire tempo di vita e facilitare i rapporti familiari. Ne parleremo nel corso di Dentro la Notizia con l’intervento nello studio centrale di Cosenza del segretario generale della Cisl Giuseppe Lavia, mentre da Reggio Calabria interverranno Giuseppe Vercelli della Filcams Cgil ed il sociologo Fulvio D’Ascola.
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.