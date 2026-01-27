Torna stasera l’appuntamento con “Zona D”, il programma di LaC Tv interamente dedicato al mondo della Serie D e del calcio dilettantistico, in onda ogni martedì alle 22 sul canale 11 del digitale terrestre.

La trasmissione, condotta da Paolo Giura e Stefania Scarfò, continua a rappresentare un punto di riferimento per appassionati, addetti ai lavori e tifosi, grazie ad analisi approfondite, commenti tecnici, immagini delle partite e uno sguardo attento sulle realtà calcistiche calabresi.

Nella puntata in onda questa sera, spazio anche a Giovambattista Catalano, attaccante della Vigor Lamezia, e Francesco Corapi, allenatore della Paolana, che interverranno per analizzare il momento delle rispettive squadre, il cammino in campionato e le prospettive future.