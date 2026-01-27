L’attaccante della Vigor Lamezia e l’allenatore della Paolana, saranno protagonisti della puntata in onda questa sera alle ore 22

Torna stasera l’appuntamento con “Zona D”, il programma di LaC Tv interamente dedicato al mondo della Serie D e del calcio dilettantistico, in onda ogni martedì alle 22 sul canale 11 del digitale terrestre.

La trasmissione, condotta da Paolo Giura e Stefania Scarfò, continua a rappresentare un punto di riferimento per appassionati, addetti ai lavori e tifosi, grazie ad analisi approfondite, commenti tecnici, immagini delle partite e uno sguardo attento sulle realtà calcistiche calabresi.

Nella puntata in onda questa sera, spazio anche a Giovambattista Catalano, attaccante della Vigor Lamezia, e Francesco Corapi, allenatore della Paolana, che interverranno per analizzare il momento delle rispettive squadre, il cammino in campionato e le prospettive future.