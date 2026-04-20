Spunto della discussione sarà l’inaugurazione nella casa circondariale di Castrovillari di una palestra e di un’area benessere. Appuntamento alle 13 su LaC Tv
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Nella Casa Circondariale di Castrovillari apre una palestra ed un’area benessere per i detenuti. Si tratta di una innovazione, attivata con il contributo del Soroptimist International Club Cosenza, che tende a rafforzare la mission della rieducazione e della reintegrazione sociale attribuita agli istituti di pena e che si aggiunge ad altri progetti attivati nel carcere della città del Pollino, tra cui quello del reinserimento lavorativo.
A Dentro la Notizia proporremo un’ampia sintesi della cerimonia di inaugurazione delle nuove strutture ed ospiteremo il direttore del carcere Giuseppe Carrà. In un quadro più ampio di tematiche relative alla detenzione, interverranno Francesco Ciccone, segretario regionale del Sappe, il sindacato di polizia penitenziaria, ed il presidente della Camera Penale di Reggio Calabria Francesco Siclari.
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.