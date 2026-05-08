C’è una Calabria che non fa rumore ma tiene in piedi il territorio, con i suoi piccoli-grandi comuni.

Tra scuole che chiudono, guardie mediche a singhiozzo, giovani che vanno via, la battaglia per la sopravvivenza per i nostri paesi diventa sempre più dura.

Tuttavia, ci sono ragioni e potenzialità che inducono a sperare.

Ed è anche su queste che "Buongiorno in Calabria" ogni sabato, a partire dalle 8.30 punterà la propria attenzione, dando voce ai sindaci di centri che hanno ancora molto da dire, sebbene siano poco ascoltati dalle cosiddette istituzioni superiori.

Molti di essi sono anche borghi che resistono e provano a invertire la rotta.

A questa Calabria LaC Tv dedicherà un apposito format condotto da Ugo Floro e Adelia Iacino.

Niente retorica, solo nodi concreti: spopolamento, viabilità, turismo, fondi PNRR, sanità territoriale e misure di rilancio. L’obiettivo è raccontare i problemi e mostrare le soluzioni che nascono dal basso, senza trascurare storia, cultura e bellezza paesaggistica.