Il Mezzogiorno crea lavoro ma continua a perdere giovani. È questo il paradosso al centro della nuova puntata di Dentro la Notizia, che prende le mosse dal Rapporto Svimez 2025: un documento che fotografa un Sud in ripresa sul fronte occupazionale, ma ancora incapace di trattenere i suoi talenti. Negli ultimi tre anni il Mezzogiorno ha registrato un incremento degli occupati pari all’8%, grazie alla spinta degli investimenti pubblici e delle risorse del Pnrr. Quasi 500mila nuovi posti di lavoro, un dato che contribuisce in maniera decisiva al milione e quattrocentomila occupati in più registrati a livello nazionale nello stesso periodo. In crescita anche l’occupazione giovanile: +6,4% al Sud, con 100mila under 35 in più al lavoro.

Eppure, accanto a questi segnali positivi, emerge un dato che preoccupa: l’esodo dei giovani non si ferma, anzi aumenta. Nello stesso triennio 175mila ragazzi tra i 25 e i 34 anni hanno lasciato il Mezzogiorno per spostarsi verso il Centro-Nord o cercare opportunità all’estero. Si tratta di un incremento del 10% rispetto al triennio precedente, un’emorragia continua che racconta un divario profondo: al Sud c’è più lavoro, ma non ci sono, secondo Svimez, condizioni di vita adeguate né prospettive professionali all’altezza delle competenze di chi parte.

Per analizzare questo fenomeno e capire cosa accade davvero nei territori, Dentro la Notizia sarà in collegamento da Spezzano della Sila, dove racconteremo una storia che va in controtendenza: quella di Vincenzo Granata, giovane imprenditore che dopo una carriera avviata negli Stati Uniti ha scelto di tornare nel suo paese per ridare vita al vigneto del nonno, trasformandolo in un’azienda vitivinicola innovativa e ormai punto di riferimento locale. Un esempio di ritorno possibile, quando visione, radici e opportunità si incontrano.

In collegamento anche il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco, mentre in studio, accanto al conduttore Pier Paolo Cambareri, sarà presente il sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia, per riflettere insieme su cosa occorra, a livello locale e nazionale, per far sì che il Sud non sia più terra di partenze ma di ritorni e nuove prospettive. Appuntamento alle 13 su LaC, canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.