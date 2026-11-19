Partire, lasciare un paese che si svuota, vederlo cambiare da lontano. Se ne parla stasera a I giorni della storia, il format di LaC Tv condotto da Franco Laratta. In studio ci sono ospiti che quella realtà la conoscono, ognuno dal proprio punto di vista.

Davide Zicchinella è stato a lungo sindaco di due comuni del Catanzarese. Ha visto borghi spegnersi e, a volte, ritrovare vita in forme nuove. Ma il problema va oltre i confini di un municipio, e Zicchinella lo affronta anche da medico pediatra, con l'esperienza delle missioni in Africa, in Burkina Faso.

Francesco Bevilacqua è un esploratore delle foreste e dei mari calabresi, dei grandi corsi d'acqua, di un paesaggio che non smette di incantare. Eppure tutta questa bellezza, finora, non è bastata a fare della Calabria una terra capace di attirare turisti.

Poi c'è Simone Saporito, giovane sindaco di Petilia Policastro, nell'alto Marchesato crotonese. Racconta la fatica di ogni giorno: rispondere a comunità che si vedono togliere un servizio dopo l'altro, a cominciare da quelli essenziali. Qui un appuntamento dal medico o un posto in ospedale diventano una conquista. Tutto è più lontano, e in Calabria anche dieci chilometri possono trasformarsi in un viaggio, per colpa di strade e collegamenti che non reggono.

In collegamento c'è lo storico e documentarista Gianfranco Donadio. Ci sono poi i calabresi che sono andati via: Franco Marano, dirigente scolastico a Milano, Francesco Rodilosso, anche lui a Milano, e Stefano Straface da Valencia. Sono giovani e meno giovani che conoscono la nostalgia. L'amore per la propria terra non si è spento, ma il lavoro li ha portati lontano, perché in Calabria ce n'è sempre poco. Da Cosenza, infine, interviene il maestro Francesco Perri, ospite di Ernesto Mastroianni.

Secondo la Svimez, entro il 2050 la Calabria perderà circa 356mila abitanti. Si può ancora fermare questa emorragia? E cosa dovrebbe cambiare perché un ragazzo scelga di restare?