In tanti paesi della Calabria sempre più finestre restano chiuse. Ci sono case vuote da anni, ormai abbandonate. La piazza è deserta, la chiesa pure. Per strada solo qualche anziano che si trascina.

Parte da qui la nuova puntata de I giorni della storia: dalle luci spente di una regione che si sta svuotando.

Il numero più duro arriva dalla Svimez. Entro il 2050 la Calabria perderà circa 356mila abitanti. È come se scomparisse dalla carta geografica un'intera provincia. E non succederà all'improvviso: sta già succedendo, un poco alla volta, un paese alla volta.

La Calabria conosce la partenza da quasi centocinquant'anni. La sua storia si può raccontare attraverso tre grandi ondate migratorie.

La prima comincia alla fine dell'Ottocento. Dopo l'Unità le campagne calabresi restano schiacciate tra latifondo, tasse e malaria, e per i braccianti non si vede un futuro. Partono a centinaia di migliaia, quasi sempre uomini soli, e si imbarcano a Napoli per New York, Buenos Aires e San Paolo. Interi paesi si ricostruiscono dall'altra parte dell'oceano, nei quartieri delle città americane, mentre le famiglie rimaste a casa vanno avanti con le rimesse. Il grande esodo rallenta con la Prima guerra mondiale. Poi gli Stati Uniti, con le leggi del 1921 e del 1924, chiudono quasi del tutto le porte agli emigranti del Sud Europa.

La seconda ondata arriva dopo la Seconda guerra mondiale. Il lavoro non c'è e la riforma agraria non basta. Tra gli anni Cinquanta e i Settanta si parte con la valigia di cartone, sui treni che risalgono la penisola verso Torino e Milano, dove le fabbriche del triangolo industriale hanno bisogno di braccia. Altri vanno in Germania, in Svizzera, nelle miniere del Belgio, oppure ancora più lontano, in Canada e in Australia. Sono gli anni dei cartelli «non si affitta ai meridionali», di un razzismo tutto italiano che molti ricordano ancora sulla propria pelle.

La terza ondata è quella che stiamo vivendo, e fa meno rumore. Non ci sono più bastimenti né stazioni affollate di emigranti. Oggi si parte con un volo low cost e un contratto a termine, e spesso con una laurea in tasca. La Calabria spende per far studiare i suoi ragazzi e poi li perde, a vantaggio del Nord o dell'Europa. Una volta gli emigrati mandavano soldi a casa e sognavano di tornare. Adesso non torna quasi niente: né i soldi né le persone. E intanto in Calabria nascono sempre meno bambini.

Il pericolo vero è questo. Se un paese si svuota, chiude la scuola perché non ci sono più bambini. Poi va via il medico, e i pochi servizi pubblici sono disponibili solo due giorni a settimana. L'autobus non passa più. E così altri decidono di partire. Chi rimane è sempre più anziano e più solo. Intanto nessuno pulisce più i boschi, nessuno controlla le frane, in pochi coltivano i terreni agricoli. Un territorio senza abitanti è un territorio che non si difende. Insieme alle case si perdono anche i dialetti, le feste e la memoria di intere comunità.

A I giorni della storia ne discuteranno con il direttore Franco Laratta: Davide Zicchinella, pediatra, già sindaco di Sellia e di Simeri Crichi; Francesco Bevilacqua, che si definisce un «cercatore di luoghi perduti»; Simone Saporito, giovane sindaco di Petilia Policastro, che vive ogni giorno il peso di amministrare un piccolo comune delle aree interne. In collegamento ci saranno lo storico e documentarista Gianfranco Donadio, docente all'Unical, e Franco Marano, dirigente scolastico a Milano. Ci saranno anche due giovani calabresi che vivono fuori: Francesco Rodilosso, da Milano, e Stefano Straface, da Valencia. Da Cosenza interverrà il maestro Francesco Perri, ospite di Ernesto Mastroianni.

La puntata cercherà di capire se i borghi si possono ancora salvare e cosa stanno facendo, o non facendo, la Regione e lo Stato. E soprattutto cosa servirebbe perché un ragazzo possa scegliere di restare senza sentirsi un eroe o uno sconfitto.

Per più di un secolo ci siamo chiesti perché i calabresi partono. Forse adesso la domanda da farsi è un'altra: chi resterà a raccontarlo?