Trasformare il passato in riscatto non è semplice, ma Francesco Messina ci è riuscito. Da bambino veniva schernito dai coetanei per il suo sovrappeso, tanto da arrivare a non voler più andare a scuola. Grazie al sostegno della sua famiglia, però, è riuscito a superare quei momenti difficili e a ignorare chi lo bullizzava. Oggi ha 41 anni, vive a San Costantino Calabro, in provincia di Vibo Valentia, e ha trasformato la sua passione per la cucina in un vero e proprio successo.

Conosciuto come T’appatumi, conta oltre 190.000 seguaci, con i quali fa riscoprire le antiche ricette calabresi, mostrando passo dopo passo come cucinarle. Messina sarà il protagonista della nuova puntata di LaC Storie, format a cura di Saverio Caracciolo, videoreporter di LaC. Appuntamento domenica 08 febbraio alle ore 12:00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.