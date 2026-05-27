Il Network LaC conferma la posizione di grande network della Calabria, una delle realtà televisive più seguite e autorevoli del panorama nazionale.

Auditel premia la maratona elettorale sui canali del Network.

La lunga maratona elettorale in diretta televisiva, web e social media di lunedì, dedicata agli scrutini elettorali per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali, ha fatto registrare un risultato straordinario: oltre 530.000 contatti Auditel nelle cinque ore di trasmissione Tv e 10 ore on line, equivalenti ad almeno 200mila telespettatori che hanno seguito la maratona informativa condotta dal giornalista Pier Paolo Cambareri.



Una copertura capillare sulle sedi elettorali e senza precedenti, con collegamenti in diretta da tutti i comuni al voto, ospiti, analisi e approfondimenti dagli studi centrali di Vibo Valentia, Lamezia Aeroporto, Cosenza e Reggio Calabria.



Un successo che conferma la forza editoriale e giornalistica di un network sempre più protagonista della vita politica, sociale e culturale della Calabria, con una crescente attenzione anche a livello nazionale e un prestigio riconosciuto da pubblico, istituzioni e società.



L’editore Domenico Maduli e il direttore dell’informazione Franco Laratta ringraziano i giornalisti, i tecnici, gli operatori e tutte le strutture interne ed esterne che hanno contribuito alla realizzazione di una diretta di grande qualità e straordinaria forza informativa.



Un ringraziamento particolare va soprattutto ai nostri telespettatori che ogni giorno scelgono LaC, premiandone il lavoro con attenzione, fiducia e costanza, riconoscendo la stessa come strumento di Informazione affidabile, sano e trasparente per i Calabresi residenti ed in Italia.