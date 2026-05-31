VIDEO | Oggi novantanovenne, ha dedicato l’intera esistenza al disegno architettonico, che lo ha reso un riferimento in ambito internazionale: i suoi schizzi sono serviti anche per il film "2001: Odissea nello spazio". Di tutto questo parlerà la nuova puntata del format curato da Saverio Caracciolo, in onda domenica

Luigi Giffone, oggi novantanovenne, ha dedicato l’intera esistenza alla sua grande passione, il disegno architettonico, che lo ha reso un riferimento di rilievo anche in ambito internazionale. I suoi schizzi sono serviti anche per il film "2001: Odissea nello spazio".

Dopo aver trascorso circa metà della sua vita in Inghilterra, negli anni Novanta ha scelto di rientrare nella sua Tropea per mettere competenze ed esperienza al servizio della comunità, collaborando con diverse amministrazioni comunali.

La sua famiglia paterna fu proprietaria del noto Palazzo Giffone, nel cuore del centro storico di Tropea, fino al 1903, quando l’immobile venne confiscato per tasse non pagate. Oggi il palazzo è di proprietà del Comune. Nei mesi scorsi, in vista del restauro, sulla facciata principale è stato installato un grande telone illustrativo con il render di come apparirà l’edificio a lavori conclusi. Purtroppo, sul telone è comparso un errore evidente, il nome del palazzo è stato stampato come “Giffoni” anziché “Giffone”. L’architetto Giffone, colpito da questa svista che tocca non solo la sua storia familiare ma anche l’identità del luogo, ha voluto compiere un gesto simbolico, sostituire la “i” con una “e”, segnando con discrezione ma fermezza la forma corretta del nome. Con lo stesso spirito costruttivo che ha guidato la sua carriera, confida che la nuova amministrazione, insediatasi da pochi giorni, possa correggere quello che definisce un errore “madornale”, restituendo al palazzo e alla città l’esatta denominazione e il rispetto dovuto alla loro memoria.

La storia di Luigi Giffone sarà al centro della puntata di LaC Storie, format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo, in onda domenica 31 maggio alle ore 12:00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.