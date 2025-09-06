Un evento straordinario si è verificato nel 2024 sulla Costa degli Dei, in località Formicoli, nel comune di Ricadi nel vibonese. Qui, monitorata dalla sezione di Legambiente di Ricadi, una tartaruga Caretta caretta ha deposto le uova scavando una buca nella sabbia, dando vita, dopo 50-60 giorni, alla nascita dei piccoli esemplari.

Quest’anno il fenomeno si è ripetuto: due tartarughe hanno scelto nuovamente questo tratto di costa per nidificare, una sulla spiaggia del Tonicello sempre a Ricadi e l’altra nel comune di Parghelia. Uno spettacolo suggestivo al centro della nuova puntata di LaC Storie, il format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo in onda domenica 7 settembre alle ore 15:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.