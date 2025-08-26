Grecanica News

I giovani guardano al futuro attraverso la musica

Nell’Area Grecanica la musica diventa il ponte tra passato e futuro. Sempre più giovani si avvicinano a questo linguaggio universale, intrecciando strumenti e melodie della tradizione grecanica con influenze nazionali e internazionali. L’estate appena trascorsa ha visto alternarsi concerti e rassegne con musicisti provenienti da tutta la Calabria, portatori di ritmi popolari ma anche di nuove sonorità. Una stagione che ha confermato come le nuove generazioni, pur abbracciando i linguaggi della modernità, non smettano di dare valore alle proprie origini, trasformandole in energia creativa per il domani.