Grecanica News

Il turismo puo davvero cambiare l area grecanica

Il turismo come occasione concreta di crescita per l’Area Grecanica. Un territorio che unisce natura incontaminata, borghi millenari e identità culturale potrebbe diventare una meta capace di attrarre visitatori da tutta Italia e dall’estero. Dalle esperienze naturalistiche ai percorsi geo-esperienziali, dal balneare al culturale, le potenzialità sono enormi. A fare la differenza sarà la capacità di offrire servizi, qualità e un progetto unitario, per trasformare queste ricchezze in lavoro, sviluppo e futuro per le comunità locali.