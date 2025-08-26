Grecanica News

Un ritorno al greco sulle orme del nonno

Francesco Iacopino, giovane studente di medicina, membro dell’associazione Jalò tu Vua e perfetto greco-parlante, ha raccontato ai microfoni di Grecanica News la sua esperienza di apprendimento linguistico e l’origine della passione per il grecanico che giunge dall’infanzia. Una passione nata in primis dal rapporto con il nonno, originario di Chorìo di Roghudi, emigrato all’estero per lavoro e poi trasferitosi con la famiglia a Melito di Porto Salvo. E rafforzatasi attraverso al ricerca delle proprie radici.