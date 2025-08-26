Grecanica News

Da Pavia a Bova per un lavoro sul Greco di Calabria

Acri, Pavia, Bova: queste le tappe di vita e di studio di Luigi Medaglia, laureando in Linguistica presso l’ateneo di Pavia. Con una passione per gli studi classici e la voglia di effettuare un percorso di ricerca e crescita personale legate allo studio delle minoranze linguistiche. Un cammino, il suo, che lo ha condotto nell’Area grecanica, prima con l’obiettivo di effettuare una ricerca sul campo e poi con quello d’immergersi nel greco di Calabria per accrescere le competenze di parlante oltre che di ricercatore