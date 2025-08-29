Grecanica News

Il lavoro di ricerca di Patrizia Giancotti

Figlia di calabresi emigrati, 20 anni di vita e ricerca in Brasile sul mondo della samba, fotoreporterdi punta autrice di diverse copertine del National Geographic, Patrizia Giancotti, figura nota a livello nazionale, ha condotto una ricerca sul campo nell’Area grecanica a caccia del sentimento della filoxenia e delle sue espressioni culturali, Partendo dall’antropologia e giungendo alla battaglia per la sopravvivenza linguistica.