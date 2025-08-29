Grecanica News

Il camiddu, la danza del cammello: il significato dietro al mito

Una danza corale che con la sua forza centrifuga attrae al Camiddu tutta la comunità. Un rito collettivo che incarna il senso di identità legato a un pezzo di storia e di tradizione dell’area grecanica. Un momento di condivisione che celebra la vittoria e la cacciata dei saraceni invasori. Una rappresentazione di festa liberazione, memoria e radici attorno a cui ancora s istringe tutta una comunità.