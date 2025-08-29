Grecanica News

Come si fabbrica il Camiddu

Costituito da un’anima di canne e infarcito di fuochi d’artificio, il Camiddu è l’elemento attorno a cui si celebrano riti sacri e pagani. Un momento di festa, di condivisione, di socialità e di spettacolo che trova la sua sintesi in un ballo di piazza, scandito dal ritmo dell’orchestra di paese e dalla sequenza di fuochi d’artificio che esplodono in un crescendo di suoni e colori.