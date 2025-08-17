Domani e dopodomani il feretro del presentatore sarà accolto in uno dei luoghi che lo hanno visto tante volte protagonista per un ultimo saluto da parte del pubblico che lo ha amato
Sarà il Teatro delle Vittorie, uno dei luoghi che lo hanno visto tante volte protagonista, ad accogliere il feretro di Pippo Baudo per un ultimo saluto da parte del pubblico che lo ha tanto amato nel corso della sua sessantennale ed eccezionale carriera.
Con questo tributo, voluto dai vertici Rai in accordo con i suoi famigliari, sono anche stati stabiliti gli orari di apertura della camera ardente: dalle 10 di lunedì 18 agosto fino alle 20 (salvo prolungarsi per permettere alle persone ancora in fila di accedere); dalle 9 fino alle 12 di martedì 19 agosto.
Oggi invece, dalle 11 di questa mattina, si è tenuto l’omaggio in forma privata al Policlinico Campus Biomedico di Roma, dove il presentatore è deceduto. Tra i primi ad arrivare, la figlia Tiziana Baudo.
I funerali - comunica sempre Viale Mazzini – si terranno nella sua amata Militello Val di Catania, il 20 agosto alle ore 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella.
L'ultima apparizione pubblica di Baudo risale alla festa per i 90 anni di Pierfrancesco Pingitore, sorridente anche se in sedia a rotelle immortalato in vari scatti contornato da tanti amici. Pippo Baudo il "re dei presentatori", è morto ieri sera ad 89 anni.