Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che i sistemi di difesa aerea sono entrati in azione per contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall’Iran.

Secondo quanto riferito in una breve nota ufficiale, le forze di difesa stanno intercettando le minacce in arrivo, in un contesto di forte tensione nella regione del Golfo.

L’episodio si inserisce in una nuova escalation, con attacchi che nelle ultime ore hanno visto il coinvolgimento di missili balistici, da crociera e velivoli senza pilota, già in parte neutralizzati dai sistemi difensivi emiratini.

Nei giorni precedenti, le autorità avevano già annunciato l’intercettazione di diversi ordigni lanciati da Teheran, con danni limitati e alcuni feriti non gravi. La situazione resta in evoluzione, mentre cresce l’allerta nella regione e si moltiplicano le misure di sicurezza per proteggere infrastrutture strategiche e centri abitati.