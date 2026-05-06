La compagnia ha confermato che ci sono stati danni all’imbarcazione mentre i marittimi sono stati evacuati e stanno ricevendo assistenza medica

Una nave portacontainer della compagnia francese Cma Cgm è stata «bersaglio di un attacco» nello Stretto di Hormuz.

Secondo quanto riportato da diversi media internazionali, tra cui Al-Jazeera, si tratterebbe della nave “San Antonio”. La compagnia ha confermato che l’attacco ha provocato danni all’imbarcazione e feriti tra i membri dell’equipaggio.

I marittimi feriti sono stati evacuati e stanno ricevendo assistenza medica: secondo l’agenzia turca Anadolu si tratterebbe di cittadini filippini.

L’episodio si inserisce nel quadro della crescente tensione tra Stati Uniti e Iran nell’area del Golfo. Nelle ultime ore il presidente Usa Donald Trump ha annunciato una sospensione temporanea del “Project Freedom”, il dispositivo legato al transito delle navi nello Stretto di Hormuz, pur mantenendo il blocco formalmente in vigore, nel tentativo di favorire un possibile accordo con Teheran.

Parallelamente restano alte anche le tensioni diplomatiche: Trump ha attaccato Papa Leone accusandolo di posizioni troppo morbide sull’Iran, alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio.

L’attacco alla portacontainer conferma il clima di forte instabilità nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il commercio globale, già al centro del confronto militare e politico tra Washington e Teheran.