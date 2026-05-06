Il presidente Usa parla di un breve stop alla luce «del formidabile successo militare conseguito» e «al fine di verificare se l'accordo possa essere finalizzato e sottoscritto»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una breve sospensione del “Project Freedom”, relativo al transito delle navi nello Stretto di Hormuz, nel contesto delle tensioni con l’Iran.

«Su richiesta del Pakistan e di altri Paesi, in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l'Iran e, inoltre, del fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani, abbiamo concordato reciprocamente che, pur rimanendo il blocco pienamente in vigore ed efficace, il Project Freedom (il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) sarà sospeso per un breve periodo, al fine di verificare se l'accordo possa essere finalizzato e sottoscritto», ha scritto Trump su Truth.

La decisione arriva mentre restano alte anche le tensioni diplomatiche tra Washington e il Vaticano. Alla vigilia della visita del segretario di Stato Marco Rubio, confermata nonostante il clima difficile, ieri Trump è tornato ad attaccare Papa Leone.

«Sta mettendo in pericolo molti cattolici: per lui va benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare», ha dichiarato il presidente Usa.

Il pontefice ha replicato ribadendo la linea della Santa Sede: «La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace: se qualcuno vuole criticarmi per questo lo faccia».

Sul fronte italiano, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prepara l’incontro con Rubio: oggi vertice a Palazzo Chigi con Matteo Salvini e Antonio Tajani. In mattinata è prevista anche l’udienza generale del Papa.