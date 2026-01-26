«L’Ice sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, quindi sarà soltanto in misura difensiva ma io sono convinto che non succederà niente». Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento in piazza Città di Lombardia, replicando sulla possibile presenza dell'Ice americana durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

Fontana ha risposto stamani a chi gli chiedeva se è preoccupato per le scene di eccesso di violenza che arrivano dagli Usa: «Questo è tutto un altro discorso che non riguarda il nostro Paese, non riguarda assolutamente le problematiche che qui si possono verificare - ha detto Fontana -. La loro presenza è limitata a fare la guardia del corpo a Vance e a Rubio, quindi che ci siano loro, o che ci siano altri, il lavoro che devono fare è sempre lo stesso, stare attenti che non gli succeda qualcosa». Ad ogni modo, «credo che i rapporti fra le nazioni e fra le forze dell'ordine siano consolidati - ha concluso - e quindi avremo una garanzia in più».

La smentita del Viminale

«Si smentisce che Ice Usa opererà in Italia. Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti per le Olimpiadi. Ogni attività di ordine e sicurezza pubblica in Italia è gestita, senza possibilità di deroghe, dal ministero dell'Interno e dalle articolazioni territoriali: prefetture e questure. Non risulta, al momento, che agenti di Ice Usa vengano al seguito della delegazione americana al fine di scortarla. La composizione della scorta Usa, infatti, non è stata ancora comunicata dalle loro autorità». Lo fanno sapere fonti qualificate del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.