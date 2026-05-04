Sul posto una decina di ambulanze. Non ancora chiara la dinamica dell’episodio ma secondo quanto ricostruito finora un Suv con una persona sul tetto si sarebbe lanciato ad alta velocità sulla zona pedonale
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Un'auto si è lanciata contro un gruppo di persone nel centro di Lipsia. Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite. Lo riporta il sito della Reuters, citando l'emittente locale Mdr in contatto con la polizia locale.
Secondo il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, è stato arrestato il conducente dell'auto. Lo riporta la Bild, aggiungendo che Jung ha dichiarato che non sussiste più alcun pericolo.
Sul luogo dell'incidente sono presenti circa dieci ambulanze e i negozi nella zona pedonale sono chiusi. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio ma secondo l'emittente locale Radio Leipzig rilanciata da Reuters online, un Suv Volkswagen danneggiato con una persona sul tetto è stato visto sfrecciare ad alta velocità in una zona pedonale della città. L'emittente cita testimoni oculari che parlano di diversi corpi coperti da lenzuola e che si sarebbe verificato anche un accoltellamento.