Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane giornalista vicentino impegnato nel racconto della realtà di Caivano e delle attività di don Maurizio Patriciello.

Secondo una prima ricostruzione, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa del cronista a Enego, lasciando anche alcune bombole di gas nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e disinnescato alcune bombolette rimaste inesplose.

Sono in corso le indagini per individuare i responsabili e chiarire il movente del gesto. Non viene escluso alcun collegamento con l'attività professionale del giornalista.