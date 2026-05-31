L'attacco nella notte a Enego, nel Vicentino. Presa di mira l'abitazione del giornalista Adriano Cappellari, impegnato nel racconto della realtà di Caivano
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Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane giornalista vicentino impegnato nel racconto della realtà di Caivano e delle attività di don Maurizio Patriciello.
Secondo una prima ricostruzione, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa del cronista a Enego, lasciando anche alcune bombole di gas nelle vicinanze.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e disinnescato alcune bombolette rimaste inesplose.
Sono in corso le indagini per individuare i responsabili e chiarire il movente del gesto. Non viene escluso alcun collegamento con l'attività professionale del giornalista.