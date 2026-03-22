È stata proclamata dalla sindaca di Genova Silvia Salis alle ore 16:30 la nuova campionessa del mondo di pesto genovese al mortaio.

Si chiama Carla Pensa, classe 1940, fruttivendola in pensione di Roccatagliata, frazione di 53 abitanti del Comune di Neirone (Genova).

Dopo una intensa giornata di gara, è risultata la migliore fra i 100 partecipanti provenienti da tutto il mondo. È stata scelta da tutti e trenta i giudici, che durante la mattinata avevano selezionato i 10 super finalisti nella fase conclusiva della competizione.

Tutti i finalisti avevano a disposizione gli stessi ingredienti: pinoli italiani, aglio di Vessalico, basilico genovese DOP, olio extravergine di oliva "Riviera Ligure" DOP, Parmigiano Reggiano Stravecchio, Pecorino Sardo stagionato e sale grosso delle Saline di Trapani. I giudici hanno scelto il vincitore sulla base di cinque criteri: manualità e gestione dello spazio di lavoro, finezza del pestato, cremosità, colore e soprattutto armonia dei sapori.

All'emozionatissima vincitrice sono arrivati gli applausi di tutta Genova e, oltre alla gloria, il premio tradizionale del "pestello d'oro".

Carla Pensa era stata inserita nella lista dei 100 concorrenti all'ultimo momento.

Durante la cerimonia di chiusura è stato anche consegnato il premio letterario Pietro Cheli, alla prima edizione, all'autrice senegalese Mareme Cisse per il libro "Sogni di Zenzero", Slow Food Editore. La tradizionale targa assegnata dall'Associazione Culturale "A Compagna" per il concorrente che arriva da più lontano è andata a Craig Stanley Wales, originario delle Hawaii.