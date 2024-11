Quasi duecento migranti (si parla di 184) ospiti del Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, sono fuggiti dal centro. I carabinieri ne avrebbero intercettati nella notte oltre la metà. I militari dell'Arma e agenti della polizia sono impegnati da ore nelle ricerche di tutti i profughi. In tutto nella struttura c'erano 350 persone. Gli immigrati fuggiti dal cara fanno parte del gruppo trasferito nel centro nisseno per il periodo di quarantena obbligatoria.

Nessuno di loro sarebbe positivo al tampone, fa sapere il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino che ha rimarcato: «Chiederò al governo di non inviare più immigrati a Pian Del Lago. Sono tutti negativi ai test, ma non è questo il punto-dice il primo cittadino- chiedo la massima sicurezza della struttura. Perché in questo modo non si possono contenere. Ho appurato che molti di loro sono stati individuati e riportati al centro e di questo ringraziato il questore. Ma così non si può continuare».

