A “Lo Stato delle Cose” Giletti mostra le chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia sulla presunta “lobby gay” e parla di «delusione umana profonda». Il conduttore di Report replica durissimo: «È falso. La vera accusa è un’altra: lui e Cerno sono amici e al servizio dell’ex 007 Marco Mancini»

Quando un giornalista mostra le chat di un altro giornalista in prima serata, non siamo più nel territorio dell’inchiesta. Siamo nella zona grigia dove il mestiere smette di proteggersi e comincia a farsi a pezzi da solo, davanti al pubblico. È quello che accade lunedì 9 febbraio su Rai3, a “Lo Stato delle Cose”, quando Massimo Giletti decide di leggere, senza filtri, le conversazioni private tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia.

Non allude. Non sintetizza. Non “contestualizza”. Le legge. Perché – è questo il sottotesto – qui non è più una questione di interpretazioni, ma di parole scritte. E le parole, una volta mostrate, diventano fatti.

Le chat risalgono al 17 settembre 2024. Sono quelle finite sulle pagine de Il Giornale, diretto da Tommaso Cerno, e già al centro di una polemica violentissima. Ranucci aveva parlato di estratti parziali, se non manipolati. Giletti ora decide di metterle sul tavolo, così come sono.

E sono queste.

Sigfrido Ranucci scrive a Maria Rosaria Boccia: «Ho visto Cerno all’Aria che tira»

Poi aggiunge: «Quello è un altro del giro»

Ancora Ranucci: «Amico di Marco Mancini (un uomo importante dei servizi segreti, precisa Giletti), giro gay»

E subito dopo: «Pericolosissimo»

Maria Rosaria Boccia risponde: «Come Signorini»

Ranucci replica: «Sì»

Boccia insiste: «E il signor B»

Ranucci conclude: «E Giletti»

Fine delle chat. Nessuna aggiunta. Nessuna omissione. Nessuna interpretazione esterna. Sono queste le frasi, ed è su queste che Giletti costruisce il suo atto d’accusa televisivo.

«Quindi il giro gay è Mancini, Signorini, Giletti e il Signor B. Forse anche il direttore Tommaso Cerno», commenta in studio. Non alza la voce. Non scherza. Non ironizza. È il tono di chi si sente colpito non come personaggio, ma come persona.

Poi arriva il passaggio chiave, quello che trasforma una polemica mediatica in una frattura personale: «Siamo giornalisti della stessa azienda. Finire a parlare di questa roba è veramente triste».

