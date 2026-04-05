Claudia Conte e il ministro Piantedosi, il gossip politico della destra. Dio, patria e famiglia? Superati. O meglio: aggiornati. Nel centrodestra la triade sembra ormai diventata un’altra, decisamente più concreta e meno spirituale: amante e raccomandazione. Perché mentre si fanno comizi sulla sacralità della famiglia e si riempiono le piazze con parole altisonanti, la realtà racconta una storia diversa. Più movimentata, più disordinata, più simile a una fiction che a un manifesto elettorale.

Dopo il caso Sangiuliano-Boccia, che aveva già fatto vacillare l’altare dei valori proclamati, ecco spuntare un nuovo capitolo. Stavolta i protagonisti sono Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno dallo sguardo severo e istituzionale, e Claudia Conte, giornalista, opinionista, conduttrice e presenza fissa nei salotti televisivi. È lei stessa ad ammettere, con una mezza frase che dice tutto e non dice niente: «Non posso negare». E tanto basta per far partire il solito cortocircuito.

Amante e raccomandazione: la nuova grammatica del potere

Sgombriamo il campo dall’ipocrisia di rito. Nessuno è qui a fare il moralista da parrocchia. Le relazioni private restano private. Punto. Il problema nasce quando chi predica pubblicamente un modello, poi lo smentisce nei fatti con una regolarità quasi scientifica. Perché a quel punto non è più gossip: è politica.

E allora la domanda diventa inevitabile. Se la famiglia è un valore non negoziabile, perché nella pratica sembra sempre così negoziabile? Tra separazioni, storie parallele, amanti più o meno dichiarate e confessioni a orologeria, la destra sembra gestire la vita sentimentale con un’energia che nemmeno le migliori telenovelas sudamericane riescono a eguagliare.

Dal caso Boccia al caso Conte: il copione si ripete

Il déjà-vu è evidente. Prima Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano. Ora Claudia Conte e Matteo Piantedosi. Cambiano i nomi, non cambia il meccanismo. Una relazione privata che diventa pubblica. Un ministro coinvolto. E sullo sfondo sempre la stessa domanda: dove finisce il privato e dove comincia il pubblico?

Nel caso Sangiuliano la questione era esplosa con il tentativo di affidare un ruolo istituzionale a Boccia. Qui il tema torna, anche se con contorni diversi. Perché mentre Conte parla di una relazione, emergono anche incarichi, inviti, collaborazioni. Tutto formalmente legittimo, certo. Ma politicamente sensibile, inevitabilmente.

Gli incarichi, le coincidenze e le spiegazioni che non convincono

Il quadro si arricchisce di dettagli. Claudia Conte ha avuto incarichi nella scuola di perfezionamento per le forze di polizia, struttura che fa capo proprio al Viminale. Nulla di clamoroso, sulla carta. Secondo fonti del ministero si tratterebbe di semplici inviti a moderare tavole rotonde, compensi contenuti, circa 206 euro lordi a incontro. Tutto regolare, tutto tracciato.

Ma il punto, ancora una volta, non è la cifra. È l’incrocio. È la coincidenza. È quella linea sottile che separa la normalità dall’opportunità. Perché quando una relazione personale entra nello stesso perimetro in cui si muovono incarichi pubblici, anche i dettagli più piccoli iniziano a pesare il doppio.

Tra politica, salotti e visibilità

Claudia Conte non è una figura marginale. È presente nei convegni, nelle commissioni, nelle trasmissioni radio e televisive. Modera eventi con ministri, partecipa a iniziative istituzionali, conduce programmi sulla legalità. Ha una società che organizza eventi e che ha ricevuto affidamenti pubblici. Tutto legittimo, ancora una volta. Ma tutto dentro un ecosistema che vive di relazioni, visibilità e contatti.

E allora il dubbio diventa politico prima ancora che personale. È tutto davvero così separato? O è proprio questa commistione a rappresentare il vero problema?

Claudia Conte e il ministro Piantedosi, il gossip politico della destra

Alla fine resta un paradosso enorme. Da una parte una narrazione granitica, fatta di valori, tradizione, famiglia. Dall’altra una realtà molto più fluida, molto più elastica, molto più… umana, verrebbe da dire. Ma con una differenza: quando a vivere questa elasticità è chi ha costruito il proprio consenso su un’idea opposta, il cortocircuito diventa inevitabile.

La sinistra potrà essere noiosa, prevedibile, perfino monocorde nelle sue relazioni personali.

Ma almeno non fa della famiglia una bandiera da sventolare a ogni occasione. Nel centrodestra, invece, quella bandiera resta sempre issata. Anche quando il vento va in direzione opposta.

Meloni e Giambruno, Salvini e Verdini

Come dimenticare il caso Meloni-Giambruno, con l’allora compagno della premier sorpreso a fare il provolone con le giornaliste della sua redazione, lisciandosi il ciuffo ribelle e arrivando a proporre addirittura un rapporto a quattro. Una scena che più che da Palazzo Chigi sembrava uscita da un backstage di reality di seconda fascia. E poi il finale: scaricato dalla Giorgia nazionale con un comunicato alle agenzie, freddo e chirurgico, degno delle peggiori soap brasiliane. E Salvini? Oggi appare felicemente accasato con Francesca Verdini, vent’anni meno di lui, dopo essere diventato padre di Federico e Mirta, avuti da due relazioni diverse, prima con Fabrizia Ieluzzi e poi con Giulia Martinelli. Anche qui, più che “famiglia tradizionale”, sembra un casting aperto permanente. Continua a leggere su La Capitale.