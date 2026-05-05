Come sta Giuseppe Conte? La domanda, in politica, comincia a circolare con una certa insistenza. Non per morbosa curiosità sulle sue condizioni di salute, che restano ovviamente un fatto personale, ma perché il leader del Movimento 5 Stelle è sparito dalla scena pubblica dopo avere annunciato un intervento chirurgico definito “improrogabile”.

Conte è stato operato il 28 aprile. Due giorni dopo, il 30 aprile, ha comunicato sui suoi canali ufficiali di essere stato costretto ad annullare gli appuntamenti in programma nei giorni successivi. Una decisione improvvisa, arrivata in una fase politica delicata per il M5S, impegnato nella costruzione del programma e nel lancio dei “100 spazi aperti per la democrazia”.

Nel messaggio, l’ex presidente del Consiglio aveva scritto: «Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico».

Giuseppe Conte operato il 28 aprile: cosa ha detto il leader M5S

Il primo annuncio era stato accompagnato da parole rassicuranti e dalla promessa di tornare presto: «Per qualche giorno non potremo aggiornarci, ma vi assicuro che non vedo l’ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione».

Poi, due giorni dopo, un nuovo aggiornamento. Anche in quel caso il tono era tranquillizzante: «Vi ringrazio tutti di cuore per i tanti messaggi di affetto e vicinanza. Il decorso dopo l’intervento chirurgico a cui mi sono sottoposto martedì è regolare: mi sento bene e ho già ripreso alcune attività lavorative. Ancora qualche giorno di convalescenza e si riparte. Non vedo l’ora».

Da allora, però, il silenzio. Nessuna apparizione pubblica, nessun nuovo messaggio significativo, nessun ritorno visibile alla normale attività politica. L’ultimo aggiornamento sul suo profilo Instagram ufficiale resta fermo a quei giorni.

L’agenda cancellata e gli appuntamenti non ancora rifissati

Il punto politicamente più rilevante non è l’intervento in sé, ma il vuoto che ne è seguito. Conte aveva in programma diversi incontri in tutta Italia. Tutti cancellati. Al momento, però, non risultano nuove date fissate per recuperare gli appuntamenti saltati.

È un dettaglio che pesa, perché arriva mentre il Movimento 5 Stelle sta cercando di rimettere ordine alla propria proposta politica e di occupare uno spazio riconoscibile nel campo dell’opposizione. L’assenza del suo leader, anche solo per pochi giorni, diventa inevitabilmente un fatto politico. Conte è il volto del M5S, il suo principale riferimento comunicativo, il punto di sintesi tra le diverse anime del Movimento. Quando scompare dalla scena, il partito continua a muoversi, ma perde immediatamente il suo centro visibile.

Il silenzio che fa crescere le domande

A rendere più evidente l’assenza è la mancanza di informazioni precise.

Non è stato chiarito quale tipo di intervento chirurgico abbia affrontato Conte, né quale fosse la ragione dell’urgenza. L’unico dato certo è che l’operazione era stata definita improrogabile e che il decorso, secondo quanto comunicato dallo stesso leader M5S, procede regolarmente.

Dal Movimento arrivano rassicurazioni generiche: tutto sarebbe andato bene, Conte starebbe recuperando e avrebbe già ripreso alcune attività lavorative. Ma l’assenza di dettagli, unita alla cancellazione degli impegni e alla mancanza di nuove apparizioni, lascia spazio a interrogativi. Non è allarmismo. È il normale effetto di un vuoto informativo attorno a una figura politica nazionale. Più le notizie restano vaghe, più cresce la curiosità. E, insieme alla curiosità, anche la preoccupazione. Continua a leggere su La Capitale.