L’ex re dei paparazzi difende il suo Falsissimo e promette proteste davanti al tribunale di Milano. Intanto alza lo scontro con il Biscione e nel bersaglio include Ilary Blasi

Fabrizio Corona e lo sciopero della fame. Il Grande Fratello è già partito, le luci sono accese e la macchina televisiva corre. Ma fuori dallo studio, in un’altra arena, Fabrizio Corona ha deciso di alzare il livello dello scontro fino al punto di rottura. Non più provocazioni isolate, non più uscite calcolate: questa volta la sfida si fa totale e assume i contorni di un ultimatum.

Durante una delle sue serate in discoteca, Corona ha trasformato il palco in una tribuna personale, lanciando un attacco frontale a Mediaset. Il ritorno del reality con la conduzione di Ilary Blasi, in un clima già teso dopo le polemiche legate ad Alfonso Signorini, è stato il detonatore perfetto. Da lì, una frase che suona come una dichiarazione di guerra: «Non smetto fino a quando non faccio crollare Mediaset e la faccio spegnere, come loro hanno spento me».

Corona alza lo scontro con Mediaset e punta tutto su Falsissimo

Non è solo una sparata da palco. Corona costruisce il suo racconto come una battaglia personale contro il sistema televisivo che, a suo dire, lo avrebbe escluso. Il riferimento è chiaro: Falsissimo, il progetto con cui negli ultimi mesi ha provato a rientrare nel circuito mediatico con inchieste e rivelazioni.

Ed è proprio qui che arriva il passaggio più duro. «Se non mi lasciano tornare con Falsissimo, inizio lo sciopero della fame davanti al tribunale di Milano». Non una metafora, ma una promessa precisa, che sposta lo scontro dal piano mediatico a quello personale.

Corona si mette al centro della scena come vittima e protagonista, pronto a trasformare la protesta in spettacolo.

Il messaggio è costruito per colpire: da una parte un grande gruppo televisivo, dall’altra un uomo solo che rivendica spazio e visibilità. È una narrazione che Corona conosce bene e che utilizza per catalizzare attenzione, alimentare tensione e tenere accesi i riflettori su di sé.

Ilary Blasi nel mirino: vecchi conti mai chiusi

Nel suo attacco, Corona non si limita a Mediaset. Il bersaglio si allarga e torna a includere Ilary Blasi, riaprendo una delle rivalità più note del mondo televisivo italiano. Il linguaggio è quello di sempre, diretto, provocatorio, senza filtri.

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