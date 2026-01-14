A stabilirlo il governo del Cantone Vallese. Sarà creata una fondazione per gestione donazioni
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
Fiori e candele nel luogo della strage di Capodanno
Un aiuto d'urgenza di 10 mila franchi svizzeri sarà dato alle famiglie coinvolte nella tragedia del rogo del Constellation, a Crans-Montana. Lo ha deciso oggi il governo del Cantone del Vallese.
Ne potranno beneficiare i familiari delle persone decedute e di quelle ospedalizzate a seguito dell'incendio. Inoltre, sarà creata una fondazione indipendente per gestire le donazioni che saranno raccolte tramite un conto corrente appositamente aperto.
Questi fondi «non serviranno in nessun caso a coprire le spese conseguenti all'incendio che sarebbero a carico dello Stato del Vallese», ha precisato il governo cantonale.