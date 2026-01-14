A stabilirlo il governo del Cantone Vallese. Sarà creata una fondazione per gestione donazioni

Un aiuto d'urgenza di 10 mila franchi svizzeri sarà dato alle famiglie coinvolte nella tragedia del rogo del Constellation, a Crans-Montana. Lo ha deciso oggi il governo del Cantone del Vallese.

Ne potranno beneficiare i familiari delle persone decedute e di quelle ospedalizzate a seguito dell'incendio. Inoltre, sarà creata una fondazione indipendente per gestire le donazioni che saranno raccolte tramite un conto corrente appositamente aperto.

Questi fondi «non serviranno in nessun caso a coprire le spese conseguenti all'incendio che sarebbero a carico dello Stato del Vallese», ha precisato il governo cantonale.

