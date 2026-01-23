Eleonora Palmieri, 29 anni, veterinaria originaria di San Giovanni in Marignano (Rimini), è una delle sopravvissute alla tragedia avvenuta la notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, dove un incendio ha provocato circa 40 morti e oltre 100 feriti.

Dopo aver subito ustioni gravi su volto, mani e gambe, Eleonora ha documentato sui social il suo percorso di recupero mostrando il suo volto segnato dalle cicatrici ed esprimendo un messaggio di speranza e gratitudine verso chi le è stato vicino durante la fase più difficile, in particolare la famiglia e il fidanzato che l’ha salvata tra le fiamme. «Ogni giorno è un passo verso il mio obiettivo – dice speranzosa la 29enne -. La mia passione è la mia forza più grande. Un centimetro alla volta, per tornare a fare ciò che amo».

Nel suo messaggio Eleonora ha voluto anche ringraziare i medici e ricordare le vittime: «Un ringraziamento immenso va ai medici e a tutto il personale sanitario degli ospedali che mi stanno curando con estrema professionalità e umanità. Se oggi sono qui a raccontarlo, è anche merito vostro. Un pensiero enorme va agli angeli che non ce l'hanno fatta».

La giovane era stata inizialmente ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano e successivamente trasferita al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena per proseguire le cure e avvicinarsi ai suoi affetti. I medici definiscono il suo decorso stabile e ora concentrato su fisioterapia e medicazioni, pur sottolineando che la guarigione richiederà tempo.