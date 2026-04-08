Dietro le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Repubblica islamica si muove la diplomazia: come si è arrivati al cessate il fuoco e quali scenari si aprono ora

Mentre la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran sembrava sul punto di esplodere, dietro le quinte si è sviluppato un intenso lavoro diplomatico che ha portato, in extremis, a un cessate il fuoco temporaneo.

Secondo diverse fonti vicine ai negoziati, un passaggio decisivo è arrivato quando la Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha autorizzato i propri emissari a muoversi concretamente verso un accordo. Una svolta significativa, soprattutto considerando che fino a quel momento il conflitto sembrava destinato a un’ulteriore escalation.

Diplomazia e tensione: le ore decisive

Nel frattempo, il presidente Donald Trump continuava a usare toni estremamente duri in pubblico, arrivando a evocare scenari di distruzione totale. Parallelamente, però, l’apparato militare statunitense si preparava a un possibile attacco su larga scala contro infrastrutture iraniane.

Nelle stesse ore, i Paesi alleati nella regione si preparavano a una possibile risposta militare dell’Iran, mentre tra la popolazione civile cresceva la paura, con alcuni cittadini pronti a lasciare le proprie abitazioni.

Negoziati frenetici e mediazione internazionale

La giornata chiave è stata caratterizzata da negoziati intensi e complessi. Gli Stati Uniti hanno inizialmente respinto una proposta iraniana, giudicata inaccettabile dagli inviati americani.

Da quel momento è iniziata una trattativa serrata, con diversi attori internazionali coinvolti nella mediazione: il Pakistan ha svolto un ruolo centrale nel trasmettere le proposte tra le parti, mentre Egitto e Turchia hanno contribuito a ridurre le distanze.

Nel corso della giornata, le bozze dell’accordo sono state modificate più volte, fino a convergere su una proposta condivisa: un cessate il fuoco della durata di due settimane.

Il ruolo decisivo di Khamenei

La decisione finale è rimasta nelle mani della leadership iraniana. Secondo le fonti, Khamenei ha seguito direttamente l’evoluzione dei negoziati, comunicando in modo riservato per motivi di sicurezza.

Il via libera ai negoziatori è stato considerato un momento chiave per sbloccare la situazione. Anche il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto un ruolo centrale, contribuendo sia ai colloqui diplomatici sia al consenso interno tra i vertici militari.

Dalla minaccia all’accordo

Nonostante i progressi, Trump ha continuato a mantenere una linea pubblica molto aggressiva. Tuttavia, dietro le dichiarazioni, i contatti tra le parti si sono intensificati.

Nel frattempo il vicepresidente J.D. Vance ha coordinato i contatti con i mediatori, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è rimasto in costante comunicazione con Washington e la Cina ha spinto Teheran a cercare una via d’uscita diplomatica.

Nel giro di poche ore, le parti sono arrivate a un’intesa di massima sul cessate il fuoco.

L’annuncio e lo stop alle operazioni militari

La proposta è stata resa pubblica dal primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, che ha invitato entrambe le parti ad accettarla.

Nonostante pressioni contrarie da parte di alcuni alleati, Trump ha infine dato il via libera. Subito dopo l’annuncio, le forze statunitensi hanno ricevuto l’ordine di sospendere le operazioni militari.

Anche l’Iran ha confermato l’adesione all’accordo, annunciando la riapertura dello Stretto di Hormuz alle navi autorizzate.

Cosa succede adesso

Il cessate il fuoco rappresenta solo una tregua temporanea, e restano numerose incognite: non è chiaro quanto durerà realmente la stabilità nella regione, mentre restano profonde divergenze tra Stati Uniti e Iran e il tema del programma nucleare iraniano rimane centrale

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi colloqui diplomatici, che potrebbero definire il futuro del conflitto.