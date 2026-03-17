L’ex direttore del National Counterterrorism Center e stretto collaboratore di Tulsi Gabbard, sbatte la porta denunciando il conflitto come conseguenza di campagna di disinformazione orchestrata dai media e dai vertici israeliani: «Una menzogna, la stessa tattica usata per l’Iraq»

È il primo alto funzionario dell’amministrazione Trump a lasciare il suo incarico a causa della guerra in Iran. Joseph Kent, ex direttore del National Counterterrorism Center e stretto collaboratore dell’ex direttrice dell’intelligence Tulsi Gabbard, ha annunciato le sue dimissioni in una lettera resa pubblica oggi, criticando apertamente la decisione della Casa Bianca di lanciare il conflitto.

«Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in corso in Iran. L’Iran non rappresentava alcuna minaccia imminente per la nostra nazione, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa della pressione di Israele e del suo potente lobbismo negli Stati Uniti», scrive Kent.

L’ex funzionario, veterano delle forze speciali e marito di una Gold Star, ricorda nella lettera il costo umano dei conflitti: «Non posso sostenere che la prossima generazione vada a combattere e morire in una guerra che non porta benefici agli americani né giustifica il costo delle vite americane».

Kent accusa inoltre una campagna di disinformazione orchestrata da alti funzionari israeliani e dai media americani che, secondo lui, ha convinto l’amministrazione a ritenere l’Iran una minaccia imminente: «Questa era una menzogna, la stessa tattica usata per coinvolgerci nella disastrosa guerra in Iraq», sottolinea.

Nella sua lettera, Kent elogia i precedenti successi militari dell’amministrazione, come l’eliminazione di Qasem Soleimani e la sconfitta dell’ISIS, e ricorda che fino a metà 2025 Trump era consapevole dei pericoli delle guerre in Medio Oriente: «Erano trappole che sottraevano vite preziose ai nostri patrioti e depauperavano la ricchezza e la prosperità della nostra nazione».

L’annuncio delle dimissioni di Kent arriva in un contesto di tensioni interne alla Casa Bianca. Alcuni consiglieri pro-Trump hanno criticato la scelta dell’ex funzionario, definendolo un «egomaniaco» desideroso di mettersi in mostra prima del licenziamento.

Kent, che aveva lavorato in passato con Gabbard per le sue credenziali anti-interventiste, sottolinea che è ancora possibile «invertire la rotta e tracciare un nuovo percorso per la nostra nazione», invitando l’amministrazione a riflettere sulle scelte in Medio Oriente.

La lettera completa di Joseph Kent

Dopo molta riflessione, ho deciso di dimettermi dalla mia posizione di Direttore del National Counterterrorism Center, con effetto immediato.

Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in corso in Iran. L’Iran non rappresentava alcuna minaccia imminente per la nostra nazione ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa della pressione di Israele e del suo potente lobbismo negli Stati Uniti.

Sostengo i valori e le politiche estere su cui avete fatto campagna nel 2016, 2020 e 2024, e che avete attuato nel vostro primo mandato. Fino a giugno 2025, eravate consapevoli che le guerre in Medio Oriente erano trappole che sottraevano vite preziose ai nostri patrioti e depauperavano la ricchezza e la prosperità della nostra nazione.

Nella vostra prima amministrazione, avete dimostrato meglio di qualsiasi altro presidente moderno come applicare il potere militare in modo deciso senza essere intrappolati in guerre interminabili. L’avete dimostrato con l’uccisione di Qasem Soleimani e con la sconfitta dell’ISIS.

All’inizio di questa amministrazione, alti funzionari israeliani e membri influenti dei media americani hanno orchestrato una campagna di disinformazione che ha minato totalmente la vostra piattaforma “America First” e seminato sentimenti interventisti, spingendo verso una guerra con l’Iran. Questa eco è stata usata per ingannarvi, facendovi credere che l’Iran rappresentasse una minaccia imminente e che un attacco immediato avrebbe portato a una vittoria rapida. Era una menzogna, la stessa tattica usata dagli israeliani per coinvolgerci nella disastrosa guerra in Iraq, che è costata migliaia di vite dei nostri migliori uomini e donne. Non possiamo ripetere questo errore.

Come veterano che ha partecipato a 11 missioni di combattimento e come marito Gold Star che ha perso la mia amata moglie Shannon in una guerra provocata da Israele, non posso sostenere che la prossima generazione vada a combattere e morire in una guerra che non porta benefici al popolo americano né giustifica il costo delle vite americane.

Prego affinché riflettiate su quello che stiamo facendo in Iran e per chi lo stiamo facendo. È il momento di azioni coraggiose. Potete invertire la rotta e tracciare un nuovo percorso per la nostra nazione, oppure permettere che scivoliamo ulteriormente verso il declino e il caos. Le carte sono nelle vostre mani.

È stato un onore servire nella vostra amministrazione e servire la nostra grande nazione.

Joseph Kent

Direttore, National Counterterrorism Center