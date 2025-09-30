L'aggressione è avvenuta a Paupisi, la vittima è stata colpita in testa. L’uomo è stato bloccato a Campobasso con i ragazzi di 15 e 16 anni

Drammatica svolta nelle indagini sulla morte Elisa Polcino, 49 anni, uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Il marito, Salvatore Ocone, che avrebbe colpito la donna alla testa al termine di una fuga durata diverse ore, è stato fermato a Campobasso nel pomeriggio, dopo che le ricerche sono state estese anche al Molise.

Nella sua auto sono stati trovati anche i due figli di 15 e 16 anni: il ragazzo sarebbe morto, mentre la ragazza sarebbe stata portata in gravi condizioni in ospedale. Ad individuare l'auto dell'uomo è stato un elicottero dei carabinieri: la segnalazione è poi stata inviata alle pattuglie in strada che hanno fermato l'uomo. Il presunto femminicida è stato portato alla caserma dei carabinieri di Campobasso intorno alle 18.55 per essere ascoltato.