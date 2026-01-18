Un primo riconoscimento sarebbe avvenuto grazie agli indumenti e agli oggetti che la vittima indossava. In casa, nell’auto e in una cava, gli investigatori avevano trovato numerose tracce di sangue

Sarebbe di Federica Torzullo il corpo ritrovato oggi, domenica 18 gennaio, nel terreno dell’azienda del marito Claudio Carlomagno. Il riconoscimento della 41enne, scomparsa dall'8 gennaio scorso, sarebbe avvenuto grazie agli indumenti e agli oggetti che aveva indosso. Il cadavere era sotterrato in un canneto ad Anguillara Sabazia (Roma). Il riconoscimento formale verrà fatto all'obitorio del Verano, a Roma.

Il ritrovamento è avvenuto nella mattina di oggi in via comunale di San Francesco. Carabinieri, polizia locale e protezione civile avevano creato un cordone intorno all’azienda di Carlomagno che ora si trova in caserma. Il legale del marito: «Voleva consegnarsi, ma è stato arrestato prima. Penso che verrà arrestato stasera».

Sulla scomparsa della donna, i pm di Civitavecchia hanno aperto nei giorni scorsi un fascicolo per omicidio delegando le indagini ai carabinieri. Ieri la stessa procura, guidata da Alberto Liguori, con una nota, aveva reso noto che gli accertamenti disposti avevano portato a una «copiosa repertazione di tracce ematiche» e che i primi elementi raccolti, «per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti del marito di Federica Torzullo» Claudio Carlomagno.

Le indagini dei carabinieri di Anguillara Sabazia e del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Ostia, coadiuvati da Ris di Roma hanno consentito infatti di rilevare «tracce ematiche dappertutto, all’interno dell’abitazione dei coniugi; sugli abiti di lavoro; all’interno della sua auto; all’interno di una cava; e sul mezzo meccanico presente nell’azienda familiare» in uso all'uomo. Questa mattina la svolta con il ritrovamento del corpo della donna nella ditta dell'uomo.