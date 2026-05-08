Secondo le prime ricostruzioni la donna sarebbe stata colpita con un’arma da taglio. I vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione passando dal balcone

Una donna di 56 anni è stata trovata morta nel pomeriggio all’interno di un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita a coltellate. L’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando ai soccorsi sarebbe arrivata una telefonata del marito della donna, un uomo di origine macedone, che avrebbe riferito di avere ucciso la moglie. Quando carabinieri e vigili del fuoco sono giunti sul posto, però, l’uomo si era già allontanato ed è attualmente ricercato.

Per entrare nell’abitazione i vigili del fuoco hanno dovuto raggiungere l’appartamento passando dal balcone, poiché la porta risultava chiusa e non si apriva. All’interno è stato trovato il corpo senza vita della donna.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare il marito. Secondo quanto emerso, la coppia avrebbe dei figli.