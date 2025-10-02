Tel Aviv fa sapere che gli attivisti arrestati sono in navigazione verso Israele dove inizieranno le procedure di espulsione verso l’Europa. Il ministro degli Esteri riferisce alla Camera: «Abbordaggi pacifici e senza violenze»
'L'abbordaggio è iniziato'. Lo fanno sapere gli attivisti della Flotilla secondo cui l'intercettazione 'è iniziata dalla barca Alma che risulta isolata', 01 ottobre 2025.
Sono ore di forte tensione dopo che la marina militare israeliana ha intercettato e fermato alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, per portare aiuti umanitari. Dopo i primi abbordaggi e gli arresti degli attivisti a bordo, ieri sera a circa 75 miglia dalla Striscia, migliaia di persone sono scese in piazza nelle principali città italiane. Per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre, Usb e Cgil hanno proclamato lo sciopero generale. Tante le manifestazioni attese, sit-in si terranno anche nei cinque capoluoghi calabresi.
Intanto la missione della Flotilla non si ferma: alcune imbarcazioni sono riuscite a sfuggire al blocco di Israele e proseguono la navigazione verso Gaza. In mattinata alla Camera dei deputati, il ministro degli Esteri Tajani riferisce sulla situazione degli italiani a bordo della Flotilla. Di seguito tutti gli aggiornamenti.
08:34
Meloni: «Sciopero? Weekend lungo e rivoluzione non insieme»
«Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante" come Gaza "non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Copenaghen.
08:10
Tajani: «Abbordaggi pacifici e senza violenze»
«Gli abbordaggi sono stati pacifici e senza violenze e preparati da numerose misure di avvicinamento, partendo dalla nave madre Alma. Secondo quanto appreso dalla nostra Ambasciata a Tel Aviv, la Marina israeliana ha impiegato più di 16 navi nell'operazione, che si concluderà nella giornata di oggi, per le precauzioni adottate per evitare incidenti. L'arrivo ad Ashdod richiederà ancora diverse ore di navigazione«. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando della Flotilla alla Camera. «Al porto ad Ashdod i membri della Flotilla verranno identificati e fermati, per poi essere trasferiti con voli charter in Europa».
07:50
La protesta dilaga tra gli studenti da Nord a Sud
Dopo i cortei di ieri sera, terminati nella notte, anche stamattina sono tante le occupazioni, i sit-in e le iniziative davanti alle scuole e negli atenei italiani. Occupata la facoltà di Lettere a La Sapienza di Roma, gli studenti dell'Università Statale di Milano anch'essi determinati a bloccare le attività nell'ateneo. Continua a leggere QUI
07:30
Tajani alla Camera: «Italiani fermati sono 22, da venerdì prime partenze»
«Al momento sarebbero 22 gli italiani fermati. Continuiamo a monitorare la situazione. Su mie istruzioni, il Consolato a Tel Aviv e il Consolato Generale a Gerusalemme assisteranno tutti gli italiani, sia al porto sia nelle procedure di rimpatrio. Già da questa notte i due Consolati sono in contatto con i legali dei cittadini italiani imbarcati. Secondo le informazioni disponibili, raccolte attraverso l'Unità di Crisi, che sta seguendo passo dopo passo la situazione, tutti i nostri connazionali sono in buone condizioni». Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera parlando degli attivisti italiani della Flotilla.
«Avevo ripetutamente parlato con il Ministro israeliano Sa'ar, chiedendo di evitare azioni aggressive - aggiunge Tajani -. Sono sollevato dal constatare che le regole di ingaggio siano state rispettate e che fino a questo momento non si registrino atti di violenza o complicazioni nelle operazioni delle forze israeliane. Già da venerdì potrebbero avvenire prime partenze, soprattutto per chi accetterà di lasciare volontariamente Israele. Per chi rifiuterà l'espulsione immediata, sarà necessario attendere il provvedimento di respingimento dell'Autorità giudiziaria israeliana, che potrebbe richiedere 48-72 ore.
07:25
La nave Mikeno è entrata nelle acque di Gaza
La tv turca Canal 24 ha mostrato in diretta ciò che nessuno si aspettava più: la Mikeno, una delle unità della Global Sumud Flotilla, è entrata nelle acque di Gaza. Il tracker segnava l’avvicinamento a quindici chilometri dalla costa, e i video a bordo raccontavano la gioia semplice di chi sa di aver scritto una pagina destinata a restare. Approfondisci QUI.
06:15
Israele: «Passeggeri Flotilla sani e salvi
«I passeggeri di Hamas-Sumud sui loro yacht stanno viaggiando sani e salvi verso Israele, dove inizieranno le procedure di espulsione verso l'Europa. I passeggeri sono sani e salvi e in buona salute». Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano.
Il ministero ha pubblicato a corredo del post due foto in cui si intravedono degli attivisti sorridenti. In una compare anche Greta Thunberg, che appare visibilmente provata ma in buone condizioni.
05:10
Flotilla, 19 navi intercettate e 23 in rotta su Gaza
Sono al momento 19 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che risultano intercettate dalla marina israeliana. È quanto emerge dal sito della Flotilla che dà le rotte in tempo reale. Tra le navi che risultano intercettate c'è anche la Morgana, sulla quale, sempre secondo gli attivisti, viaggiavano il senatore M5s Marco Croatti e la europarlamentare Avs Benedetta Scuderi.
Sono 22 gli italiani che risultano a bordo delle navi intercettate. Su 44 barche della missione, 23 risultano tuttora in navigazione verso la Striscia di Gaza, mentre 2 sembrano aver cambiato rotta puntando verso nord, apparentemente in direzione Cipro.